Masivní ztráty koruny může tlumit.

V září se příkopy mezi jednotlivými zeměmi a odvětvími v Evropě ještě výrazně prohloubily. První podnikatelské nálady PMI ukazují, že na straně vítězů je průmysl navázaný na Německo a na straně poražených jih Evropy a odvětví služeb. Nehledě na výrazné rozdíly ovšem obrázek eurozóny jako celku nevypadá nijak povzbudivě – souhrnný index PMI klesl podruhé v řadě na 50,1 bodu. V první polovině září tak většina podniků v eurozóně očekávala stagnaci. Při pohledu do střev podnikatelských nálad je jasné, že na vině je druhá vlna pandemie. Ta více zasahuje postiženější lokality (Francie, Španělsko ) a odvětví (služby). Na druhé straně by bylo chybou vyvozovat příliš optimistické závěry z pohledu do Německa . Produkce roste z extrémně nízkých úrovní a bylo by tedy podezřelé, kdyby nerostla. Navíc v případě služeb (jako jsou obchod nebo doprava ) klasicky karanténní opatření sice napáchají více škody a nálada se proto viditelně zhoršuje. Po odeznění karantény se však zase rychleji vrací poptávka do normálu (to neplatí o pohostinství a hoteliérství). Naopak průmysl může mít po počátečním post-pandemickém růstu výraznější problémy s přetrvávající slabší investiční a spotřebitelskou poptávkou. Při pohledu do budoucna bude důležité, jak efektivně se evropské země dokážou poprat s “druhou vlnou” a zda budou škody viditelně nižší než na jaře. Rozhodne také, zda se ke konci roku začne rýsovat “trvalé řešení pandemie” - například ve formě všeobecně dostupné vakcíny . Pokud ano, měl by být po přestávce ve čtvrtém kvartále 2020 příští rok opět ve znamení pokračujícího růstu.