Řecko: Cestování do Řecka od 28. 9. 2020 s největší pravděpodobností s testem

Stále v platnosti: 24.9.2020

Publikováno: 24.09.2020 / 09:56 | Aktualizováno: 24.09.2020 / 10:06

Vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci se Česko dostává na seznam rizikových zemí v Řecku, a to zřejmě od pondělí 28. září 2020.

Rozhodnutí o zavedení povinnost negativního PCR testu na Covid-19 pro cestující leteckým spojením z České republiky nebylo dosud vydáno, očekává se však s platností od 28. 9. 2020, 00.00 hod. Doporučujeme českým občanům cestujícím do Řecka od tohoto data, aby se řídili pokyny řeckých úřadů uvedenými na webové stránce https://travel.gov.gr/ , kde je pro ČR povinnost negativního PCR testu uvedena. Povinnost testu se nevztahuje na děti mladší 10 let.

Při letech přes třetí země doporučujeme informovat se u leteckého přepravce, zda bude požadovat prokázání negativního PCR testu na Covid-19 při vstupu na palubu. Zároveň upozorňujeme, že při vstupu do Řecka mohou řecké úřady provést vlastní namátkový test na Covid-19 a v případě pozitivity umístit cestujícího do izolace a jeho nejbližší doprovod do karantény.

Zjišťujeme podrobnosti, doporučujeme sledovat webové stránky velvyslanectví ČR v Athénách.