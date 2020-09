Ranní okénko - Výraznější odchylky kurzu koruny ČNB neočekává

Výhled:

Dnes bude zveřejněno zářijové konjunkturální šetření ve spotřebitelské a podnikatelské sféře. Lze očekávat, že nepříznivý vývoj epidemiologické situace a obavy z možných restriktivních nařízení v září brzdily růst sentimentu. S nikterak výrazným zlepšením tak nelze počítat.



Z Německa dorazí výsledky Ifo indexu. Dle tržních odhadů by měly všechny subindexy nepatrně vzrůst.



Odpoledne z USA dorazí pravidelná týdenní statistika z tamního trhu práce. Počet lidí žádajících o podporu v nezaměstnanosti by měl v týdnu končícím 19. září poklesnout na 840 tisíc z 860 tisíc. I přes očekávané zlepšení se jedná stále o vysoké číslo a situace na pracovním trhu zůstává napjatá.

Pohled zpět:

Česká národní banka včera na měnověpolitickém zasedání ponechala úrokové sazby dle očekávání beze změny. Dvoutýdenní repo sazba tak nadále činí 0,25 %, diskontní sazba 0,05 % a lombardní sazba 1 %. Zajímavější byla následná tisková konference. Guvernér Rusnok poznamenal, že přijaté rozhodnutí bankovní rady se opírá o makroekonomickou prognózu ze srpna, která je konzistentní s nedávným ekonomickými vývojem. V souladu s prognózou by měly domácí tržní úrokové sazby zůstat beze změny do poloviny příštího roku a posléze postupně růst. Navzdory zhoršující se epidemiologické situaci je ČNB toho názoru, že plošným uzavírkám ekonomiky jsme vzdáleni. Vývoj inflace je nadále v souladu s prognózou. Bankovní rada ČNB nepočítá s eskalací kurzu koruny. Bylo však řečeno, že je banka připravena zasáhnout, pokud by se kurz koruny vychýlil na hodnotu, která by byla kontraproduktivní pro nastavení měnové politiky. Nicméně guvernér Rusnok zdůraznil, že takovýto scénář je nepravděpodobný, a tak nutnost zásahu ze strany ČNB je pouze hypotetická.



Dle očekávání nemělo rozhodnutí a komentář ČNB výrazný vliv na korunu. Kurz EUR/CZK se pohyboval okolo úrovně 26,9 EUR/CZK. Po páté hodině odpoledne pak došlo k oslabení z 26,927 na 26,980 EUR/CZK.



Včerejší sada PMI indexů pozitivně překvapila ve výrobní složce, a to jak v Německu, tak v eurozóně. Na druhé straně složka ve službách si vedla hůře, než bylo očekáváno. PMI v USA byly víceméně v souladu s odhady.

Autor: David Vagenknecht, analytik

Editor: Lenka Kalivodová, analytička