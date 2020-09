Je čas na investice do akcií menších firem?

Akciový trh v USA (a vlastně i ten globální) byl v posledních měsících i letech tažen vzhůru zejména některými největšími tituly. Přichází čas na změnu?

Není nic nového, že ocenění akcií v rámci amerického indexu velkých firem S&P 500 v posledních měsících v důsledku poklesu ziskovosti a růstu cen akcií výrazně narostlo. Zajímavé ale je, že valuace akcií menších firem, které jsou zahrnuté v indexu Russell 2000, jsou nízké.

Rozdíl ve valuacích obou indexů je přitom nyní netypicky velký. "V uplynulé dekádě jsme dávali přednost akciím velkých firem. Byly stabilně oceněny atraktivněji než akcie menších firem. To se ale v posledních měsících změnilo, index S&P 500 se obchoduje s výraznou prémií," píší stratégové ze společnosti Evergreen Gavekal.

A na příkladu z historie naznačují, co by to mohlo znamenat. "Když byl rozdíl v ocenění indexů S&P 500 a Russell 2000 tak velký (v polovině roku 2001), v dalších pěti letech small caps překonaly svým výkonem akcie velkých firem o více než 50 procentních bodů." Nejde o doporučení, jako inspirace k další analýze to ale nezní nezajímavě.