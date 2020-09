Cestování do Řecka bude zřejmě s testem, Německo schválilo výjimky

23.09.2020 / 19:35 | Aktualizováno: 23.09.2020 / 19:38

Vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci se Česko dostává na seznam rizikových zemí v Řecku, a to zřejmě od pondělí 28. září. Cestování by pak mělo být možné pouze s negativním testem, definitivní rozhodnutí by mělo padnout v pátek 25. září. Německo na seznam rizikových oblastí nově zařadilo všechny kraje ČR kromě Ústeckého a Moravskoslezského.