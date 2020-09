VAMED, Health project CZ s.r.o. postaví 12 nemocnic

16.09.2020 / 15:36 | Aktualizováno: 23.09.2020 / 16:07

Ministr zdravotnictví Hon. Kwaku Agyeman-Manu při své dvoudennní návštěvě regionu Ashanti zahájil práci na dvanácti 40 lůžkových nemocnicích v okresech Antwima Kwanwoma a Manso Nkwanta. Nemocnice, které mají být postaveny na klíč, postaví česká pobočka společnosti VAMED, Health project CZ s.r.o.

Ministr uvedl, že částka ve výši 71 500 000 EUR na výstavbu dvanácti 40 lůžkových nemocnic, jejichž součástí bude také 12 jednotek ložnicového typu pro zaměstnance nemocnice, byla zajištěna Erste Group Bank AG a Českou spořitelnou. Záruka vývozního úvěru ve výši 8 612 931,3 EUR byla poskytnuta z EGAP ČR. Mezi komunity příjemců patří Jumapo, Kwabeng, Nkwatia, Achiase, Suame, Drobonso, Sabronum, Manso Nkwanta, Adukrom, Mim a Kpone Katamanso a Twedie.

Po dokončení budou mít nemocnice ambulantní oddělení s potřebnými ambulancemi, čekárnu s 36 místy, tři předporodní poradny, dvě kanceláře pro zdravotníky, větší a menší chirurgický sál, dvoulůžkové zotavovací oddělení a sterilizační jednotky. Dále bude 40-lůžkové oddělení nemocnic sestávat z 8-lůžkového pediatrického oddělení, 8-lůžkového oddělení pro muže, 8-lůžkového oddělení pro ženy, 4 pracovních porodních stanic, 8-lůžkového porodního oddělení a 4- lůžek v zotavovací místnosti.

Umístění projektů zdravotní infrastruktury v těchto komunitách je určeno především ke zlepšení geografického přístupu ke zdravotní péči, což by mělo mít dopad na snížení nemocnosti a úmrtnosti zejména matek a dětí. Projekt by měl být dokončen do 24 měsíců od zahájení.

Robert Hrubý, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Akkře