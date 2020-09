Dle očekávání ČNB sazby nezměnila, ale zdůraznila vysoká rizika (Tématické reporty)

V souladu s očekáváním ponechala Česká národní banka na dnešním zasedání nastavení měnové politiky beze změny. Poslední vývoj ekonomiky se od srpnové prognózy ČNB téměř neliší. Oslabeni koruny bylo opět nazváno stabilizátorem. Čekáme, že úrokové sazby ČNB zůstanou bez změny do Q1 2022. V případě potřeby by měnová politika pravděpodobně byla uvolněna oslabením koruny.

ČNB setrvává ve vyčkávací pozici

V souladu s očekáváním trhu ponechala ČNB úrokové sazby na svém dnešním zasedání bez změny. Dvoutýdenní repo sazba tak zůstává na 0,25 %, diskontní sazba na 0,05 % a lombardní sazba na 1 %. Rozhodnutí bylo jednomyslné.

Vývoj ekonomiky byl relativně blízko poslední prognóze ČNB ze začátku srpna. To bylo rovněž zmíněno guvernérem J. Rusnokem po dnešním zasedání. Z tohoto důvodu také žádný analytik pro dnešek změnu v nastavení měnové politiky nečekal. Guvernér dle svých slov věří v to, že nedojde na druhé komplexní uzavření ekonomiky, ke kterému došlo na jaře. Nicméně zdůraznil, že druhá vlna pandemie je největším rizikem prognózy. Bankovní rada ČNB vyhodnotila její rizika jako stále výrazná, přičemž aktuální epidemiologická situace zvyšuje nejistotu ohledně budoucího ekonomického vývoje.

Koruna je přirozeným stabilizátorem

V porovnání s prognózou ČNB byla koruna ve třetím čtvrtletí mírně silnější. Po dotazu na poslední oslabení koruny guvernér Rusnok poznamenal, že koruna reaguje na poslední čísla o nárůstu pandemie. Rusnok zopakoval, že slábnoucí měna funguje jako přirozený stabilizátor, který snižuje potřebu využití nekonvenčních nástrojů. Zajímavé bylo, když guvernér opět zmínil právo zasáhnout v případě, že by koruna oslabila nad „nějaké limity“. Vzápětí ale takový scénář označil za hypotetickou, teoretickou záležitost. Současnou inflaci označil guvernér za vitální, což platí zejména pro jádrovou inflaci, která se pohybuje nad prognózou, zatímco ceny potravin a vliv změn spotřební daně se pohybují pod prognózou. Guvernér zopakoval, že ČNB očekává zpomalení inflace na cílovaná 2% později v příštím roce.

Úrokové sazby setrvají nízko do roku 2022

V naší prognóze i nadále očekáváme, že ČNB ponechá úrokové sazby beze změny až do počátku roku 2022. Ovšem jelikož rizika prognózy zůstávají zvýšená, nikdo nemůže vyloučit potřebu dodatečného uvolnění měnových podmínek. Není zcela zodpovězeno, jak by ČNB takové uvolnění provedla. My se nadále domníváme, že nejpravděpodobnějším nástrojem by v takovém případě bylo oslabení koruny.

Ještě začátkem září započítával peněžní trh v horizontu dvou let zvýšení hlavní úrokové sazby ČNB o 50bp, ale v průběhu září většinu těchto spekulací vymazal.