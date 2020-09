Belgie: Nová opatření k 1. říjnu 2020

23.09.2020 / 15:16 | Aktualizováno: 23.09.2020 / 16:50

Ve středu 23. září se v Bruselu v Egmontském paláci uskutečnilo zasedání Bezpečnostní rady státu (CNS) s cílem poskytnout dlouhodobé perspektivy v rámci boje proti koronaviru, a to navzdory nárůstu počtu nových případů. Belgická premiérka Sophie Wilmes oznámila řadu nových opatření, včetně zkrácení povinné karantény.

Základní pravidla zůstávají i nadále zásadní:



Dodržování základních hygienických pravidel

Upřednostňování venkovních aktivit

Zvýšená ohleduplnost k osobám rizikových skupin

Dodržování bezpečné vzdálenosti 1,50 m. Pokud není možné vzdálenost dodržet, je vždy zapotřebí užívat roušku (od věku 12 let).

Sociální kontakty

Setkání soukromé nebo rodinné povahy jsou omezena na maximálně 10 osob (nepočítají se děti do 12 let). Setkání s dalšími osobami je možné za předpokladu dodržení bezpečné vzdálenosti. Odborníci zatím všem doporučují, aby neměli těsný kontakt s více než 5 osobami (nad rámec osob se kterými sdílí domácnost) za měsíc.

U akcí pořádaných profesionály (večírky, svatby) je nutné dodržovat pravidla pro sektor pohostinství. Kapacita je omezena pouze kapacitou zařízení. Protokoly musí být dodrženy do písmene.



Diskotéky a taneční večírky zůstávají zakázány.



Veřejné akce podléhají kapacitnímu limitu: 200 osob pro vnitřní aktivity; 400 osob pro aktivity organizované venku.

Roušky

Roušky zůstávají důležitým nástrojem v boji proti COVID-19. Od 1. října již nebude maska ??povinná venku, s výjimkou extrémně frekventovaných míst, kde nelze dodržovat bezpečnostní vzdálenosti. Roušky budou povinné na krytých místech, jako jsou obchody, kina nebo veřejná doprava. Agenda zůstává v kompetenci lokálních autorit.

Barometr

Experti skupiny CELEVAL pracují na barometru epidemie, který bude založen hlavně na vývoji počtu hospitalizací. Postupně bude implementován na národní, regionální i provinční úrovni a bude fungovat podle principu etap. Čím více se situace bude zhoršovat - tím přísnější opatření budou aplikována. Tento systém bude použit rovněž jako reference při tiskových konferencích Krizového centra, které se konají třikrát týdně.

Testování



Cílem zůstává zvýšení testovací kapacity na 70 až 90 000 testů denně (průměr je v současné době 250 000 testů týdně).



Byla přijata řada rozhodnutí:

- zvýšení kapacity stávajících třídících center

- zřízení nových testovacích center

- vytvoření call centra, které umožní soustředit všechny požadavky na jeden informační bod

- vytvoření platformy, která umožní odesílat žádosti do dostupných středisek

- snížení administrativní zátěže lékařů tím, že se umožní více profesionálům poskytnout kód pro testování

- podněcovat pacienty k přímému získání výsledků testů prováděných na internetu



30. září bude spuštěna mobilní aplikace CoronaAlert.

Karanténa



Od 1. října se karanténní období zkracuje na 7 dní. Pokud máte příznaky, kontaktujte svého lékaře. Umístí vás do izolace na 7 dní. Test by měl být proveden co nejdříve. Pokud je pozitivní, karanténa je zachována. Pokud je negativní, můžete být propuštěni z karantény. Pokud nemáte příznaky, ale byli jste v blízkém kontaktu s někým pozitivním, je třeba provést karanténu v délce 7 dnů. Termín testu je třeba sjednat na 5. den, pokud je pozitivní, karanténa musí být prodloužena o 7 dní.



Karanténa se týká i osob, které se vracejí z oranžové a červené zóny. Od pátku 25. září již nebude vstup do červených zón zakázán, ale bude „silně nedoporučován“. Při návratu z oranžových oblastí již nebude potřeba test. Při návratu z červené zóny bude platit karanténa a test 5. den po příjezdu. Této povinnosti se bude možné vyhnout kladným vyhodnocením evaluačního dokumentu. Karanténa se nevztahuje na osoby, které tráví méně než 48 hodin v červené zóně, jako je tomu v případě přeshraničních pracovníků.



Přehled aktuálnách opatření