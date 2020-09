Od čtvrtka se rozšíří protiepidemická opatření u hromadných akcí a ve stravovacích zařízeních

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR přistupuje Ministerstvo zdravotnictví k dalším protiepidemickým opatřením. Resort od čtvrtka 24. září omezuje otevírací dobu provozoven stravovacích služeb od 22 hodin do 6 hodin ráno a upravuje konání hromadných akcí. Účinnost opatření je limitována na 14 dnů a končí tedy 7. října.

„Protiepidemická opatření jsou naprosto klíčovým prvkem ke zlepšení vývoje současné epidemiologické situace. Je proto nutné, aby veřejnost stanovená nařízení i přes určitý diskomfort, zodpovědně dodržovala. Velmi apeluji na veřejnost, aby omezila návštěvy hromadných akcí. Jen tak můžeme šíření viru zabránit,“ řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula.

S účinností od čtvrtka 24. září se v celé ČR snižuje limit u hromadných akcí konaných v areálu členěných do sektorů na 1000 osob, pokud je akce uvnitř, a na 2000 osob, pokud je akce venku. Nadále však platí, že u ostatních akcí, kde nejsou možné sektory, zůstává limit 500 osob uvnitř a 1000 osob venku. Do tohoto počtu se nezapočítají osoby, které se podílejí na realizaci hromadné akce, jsou-li oddělené od účastníků. Od počtu 10 osob uvnitř a 50 osob venku lze však akci konat jen v režimu, kdy každý má své místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje. Výjimkou jsou schůze ústavních orgánů, soudů, výstavy nebo trhy a veletrhy. V případě opuštění svého místa k sezení osoby udržují od ostatních dvoumetrový odstup.

U stravovacích zařízení je omezena zavírací doba od 22:00 do 6:00 hodin. Nadále platí, že do provozoven bude moci vstoupit pouze tolik lidí, kolik je míst k sezení. Zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, a to s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu. V případě jídla nebo pití s sebou a následné konzumace na místě je nutný odstup od jiných osob alespoň dva metry, kromě členů domácnosti.

Účinnost opatření je 14 dní, tedy od 24. září 2020 od 0:00 hodin do 7. října 2020 do 23:59 hodin.

Mimořádná opatření budou vydána v průběhu dnešního dne na webu www.mzcr.cz a www.koronavirus.mzcr.cz.