Zájem o platební terminály zdarma stoupl. Nově si o ně mohou požádat také provozovatelé e-shopů

Po rozvolnění mimořádných opatření stoupl zájem o platební terminály zdarma. Díky projektu „Česko platí kartou“ je využívá už víc než 2 600 drobných obchodníků a živnostníků . Program byl prodloužen do konce roku a o terminál zdarma mohou nově požádat také provozovatelé e-shopů.

Nejvíc terminálů zdarma (26 %) se nachází v gastronomických provozech (restaurace, kavárny). Pětina žadatelů o terminál podniká ve službách, kam spadají hlavně kosmetické salóny (12 %), ale i fitness centra, autoservisy a opravny. Na pomyslné čtvrté příčce se umístily specializované prodejny (16 %) a na páté majitelé ochodů s potravinami včetně pekáren a stánkového prodeje (14 %).

„Jako technologicky orientovaná země velmi využíváme bezkontaktní platby. Více než miliardu transakcí hradíme platebními kartami, z toho 853 milionů transakcí bylo bezkontaktních, v tom jsme na prvním místě v Evropě,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou strategii a podnikatelské prostředí Silvana Jirotková a dodává: „Za tři roky by tak v České republice mělo být o 30 tisíc terminálů více. Do projektu Česko platí kartou, chceme zakomponovat přibližně deset tisíc malých a středních podnikatelů a živnostníků. Díky němu si mohou podnikatelé terminál na jeden rok bezplatně zapůjčit. Pokud by jim nevyhovoval, mohou ho samozřejmě vrátit.“

Obchodníci, kteří splní podmínky programu, si mohou až do konce roku o terminál zdarma požádat na webu www.ceskoplatikartou.cz. Program je nově dostupný také pro obchodníky z oblasti e-commerce. „V období mimořádných opatření výrazně stouply nákupy v internetových obchodech a mnoho majitelů kamenných provozoven najednou potřebovalo rozšířit své prodejní aktivity i do online prostředí. Podle dat společnosti Mastercard a informací od obchodníků popularita bezkontaktních plateb kartou roste nejen v kamenných obchodech, ale karty se stávají primárním platebním nástrojem také v e-shopech. Podle největších českých e-shopů osm z deseti nakupujících na internetu aktuálně upřednostňuje platbu kartou před jinými způsoby plateb, například před dobírkou. Otevření programu i pro obchodníky z oblasti e-commerce je tedy dalším logickým krokem,“ říká generální ředitel Mastercard pro Českou republiku a Slovensko Michal Čarný.

Cílem programu Česko platí kartou je umožnit malým obchodníkům a živnostníkům vyzkoušet si terminál po dobu jednoho roku bez jakýchkoliv pořizovacích nákladů a poplatků. Program je výsledkem spolupráce karetních společností Mastercard a Visa a poskytovatelů terminálů, konkrétně ČSOB, Solitea Pay, A3 Soft a Worldline Czech Republic, provozující síť KB SmartPay. Kromě Ministerstva průmyslu a obchodu program podporují také Asociace malých a středních podniků a živnostníků, Svaz obchodu a cestovního ruchu a Svaz průmyslu a dopravy a Asociace českého tradičního obchodu.