Úrokové sazby zůstávají beze změny, ČNB počítá s poklesem inflačních tlaků

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním zasedání rozhodla o ponechání základní sazby na stávající úrovni, tedy 0,25 %. Tento výsledek je v souladu s naším i tržním předpokladem. Diskontní sazba zůstává na 0,05 % a lombardní sazba na 1 %. Na konkrétní zdůvodnění dnešního rozhodnutí si budeme muset počkat do tiskové konference, ohlášené na 15:45. Od posledního zasedání ČNB v srpnu ekonomická data ukazují, že ekonomické oživení je stále v běhu. Meziroční pokles HDP o 11 % v druhém čtvrtletí byl menší než 12% pokles odhadovaný ČNB. To utvrzuje centrální bankéře v názoru, že dosavadní uvolnění měnové politiky bylo dostatečné. Inflace se vyvíjí víceméně v souladu s prognózou ČNB. V srpnu inflace v meziročním srovnání zpomalila na 3,3 % oproti ČNB očekávanými 3,2 %. Inflace zůstává zvýšená především kvůli neměnovým položkám. V souladu s prognózou ČNB však očekáváme její postupné zpomalování. Pro tento vývoj je důležité, že jádrová inflace již vykazuje zmírnění tempa růstu a výhledově bude pravděpodobně dále klesat. V souhrnu tak aktuální inflace výrazně nad inflačním cílem ČNB není důvodem pro změnu nastavení základní úrokové sazby.

Pokud by došlo ke zhoršení situace, má ČNB k dispozici stále dostatek „střeliva“.

Jak by ho použila, není ale ze strany ČNB jisté. Úrokové sazby jsou už blízko nuly, a tak je již není téměř kam snižovat. Nižší sazby by navíc přiživily dynamiku inflace . Další možností k uvolnění měnových podmínek by byly devizové intervence . Nicméně v tuto chvíli nejsou takové kroky zapotřebí.