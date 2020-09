Průměrná realitní provize vyrostla na 173 tisíc, reálná cena služeb klesla na 17 000 Kč. Lidé proto více využívají realitní služby samostatně

Dlouhodobý nepoměr mezi hodnotou práce realitního makléře hrazenou provizí a skutečnou cenou realitních služeb je známá skutečnost. Za posledních deset let se však zásadním způsobem zvýšil. Zatímco v roce 2010 byl poměr provize vůči skutečné ceně realitní služby 1:3, dnes je práce makléře 10krát dražší než prodej svépomocí. A to i se započtením ceny času, který musí majitel nemovitosti transakci věnovat. Vyplývá to z analýzy portálu Bezrealitky, který potvrzuje také rostoucí poptávku po prodeji nebo pronájmu svépomocí a samostatných realitních produktech.

Bezrealitky analyzovaly, jak se změnily ceny nejdůležitějších realitních služeb za poslední dekádu. Vývoj sledovaly kombinací statistických dat, vlastních historických údajů a starých ceníků z webových archivů. Z dat o cenách focení, právních službách nebo informacích o průměrné mzdě následně vytvořily univerzální model, který umožní porovnat nárůst cen v rámci dekády.

Zatímco v roce 2010 byla hodnota průměrného staršího bytu kolem 1,8 milionu korun, o deset let později to bylo již 4,3 milionů. Prodejní cena nemovitosti přitom určuje výši provize, která se za deset let zvedla o neuvěřitelných 143 % na 173 tisíc korun, které za práci připadnou makléři či realitní kanceláři, kterou zastupuje.

Oproti tomu pokud by si v roce 2010 člověk svépomocí zařídil profesionální nafocení nemovitosti, virtuální prohlídku, zajistil právní servis, online inzerci a věnoval v součtu čtyři pracovní dny organizaci prodeje, stálo by ho to kolem 25 tisíc korun i se započtením ušlé mzdy. V roce 2020 by za stejný balíček zaplatil zhruba 17 tisíc korun včetně nových povinností, jako je například energetický štítek nemovitosti.

Z výše zmíněných služeb nejvíce zlevnilo zajištění prezentace nemovitosti. Před deseti lety si fotografové za sérii snímků řekli průměrně 5600 korun, v letošním roce se srovnatelné služby dají pořídit zhruba za tři tisíce. Ještě větší skok pak zaznamenaly virtuální prohlídky, jejichž cena spadla o 85 %. V obou případech je důvodem výrazně vyšší dostupnost technologií i vyšší počet profesionálů, kteří služby nabízí.

Mírně naopak rostly ceny právních služeb a konzultací a poplatky za inzerci na realitních portálech. Zdaleka nejvíce se však zvýšila hodnota pracovní hodiny průměrného Čecha. Zatímco v roce 2010 stála průměrně 125 korun hrubého, letos to bylo již bezmála 180 korun. Ani čas však nezdražoval takovým tempem jako realitní provize. Služby realitního makléře jsou tak dnes 10krát dražší než skutečná hodnota realitních služeb.

“Snad nic jiného nedokáže lépe popsat důvod, proč lidé stále více prodávají a pronajímají nemovitost svépomocí. Rozdíl mezi reálnou hodnotou služeb a prací makléře začíná být absolutně mimo realitu. Zvláště ve chvíli, kdy se doprovodné služby digitalizují a zajistit je stojí nejen stále méně peněz, ale i úsilí,” zmiňuje Hendrik Meyer, CEO Bezrealitky. Ten dodává, že i díky platnosti nového realitního zákona, který poprvé nařizuje transparentně zmínit výši provize, stoupá obliba prodeje a pronájmu svépomocí dvojciferným tempem.

Tomu odpovídá i rostoucí návštěvnost centra služeb, kde Bezrealitky nabízí doplňkový realitní servis. Meziročně ho využilo o 150 % více klientů. Dlouhodobě jsou zde nejvyužívanější právní konzultace, zajištění smluv, focení nemovitosti, z nových produktů pak virtuální prohlídky nebo digitální podpis nájemní smlouvy. Ambicí Bezrealitky je mít do budoucna největší nabídku doprovodných realitních služeb pod jednou střechou.

“Už dávno nejsme jen inzertní portál, naopak nabízíme širokou paletu doprovodných služeb. Ty chceme mít vždy co nejdostupnější, ale zároveň vysoce spolehlivé. Velký důraz klademe na jejich digitalizaci a z ní vyplývající rychlost. Dobře se to dá demonstrovat u oblíbené nájemní smlouvy a jejího podpisu. Dokument, který trvalo zajistit i několik dní, dnes zvládnete vygenerovat a podepsat za pár minut,” zakončuje Hendrik Meyer. “Právě rychlost, jednoduchost a nízká cena je cesta, kterou se při rozvoji našeho centra služeb chceme vydat.”