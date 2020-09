Evropská Unie financuje renovaci albánských železnic

23.09.2020 / 14:22 | Aktualizováno: 23.09.2020 / 14:35

Vídeňské ekonomické fórum, mezinárodní nevládní organizace zaměřená na rozvoj regionu Jihovýchodní Evropy, doporučila Evropské komisi zajistit finanční prostředky pro výstavbu vysokorychlostního železničního koridoru, který by spojoval hlavní města Balkánského poloostrova s městy ve Střední Evropě. Albánie bude napojena na koridor tratí z Černé hory do města Shkodër vedoucí dále přes Tiranu do Kosova a Bulharska. Celkem by se jednalo o rekonstrukci a dostavbu železniční tratě v délce 304 km s náklady 7 mld. EUR. První projekt modernizace albánských železnic z prostředků Evropské Unie bude realizován již v roce 2021.