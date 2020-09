Cestování z Chorvatska přes Rakousko do ČR

23.09.2020 / 13:45 | Aktualizováno: 23.09.2020 / 13:41



S účinností od pondělí 17. srpna 2020 Rakousko přeřazuje Chorvatsko ze seznamu z hlediska pandemie koronaviru bezpečných zemí do seznamu zemí se zvýšeným rizikem a současně vydalo pro Chorvatsko cestovní varování (stupeň 6 na šestičlenné škále od bezpečné destinace k nebezpečné).



Od pondělí 17. srpna 2020 tak budou navrátilci z Chorvatska do Rakouska muset buď při vstupu do země předložit negativní PCR test ne starší 72 hodin, anebo se po příjezdu odebrat do karantény. Zároveň si do 48 hodin po návratu do země budou muset na vlastní náklady vyžádat test, při jehož negativním výsledku bude karanténa moci být ukončena. (Test není potřeba u dětí do 6 let.)





(že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži). Cestující jsou povinni vyplnit a podepsat formulář pro vstup a tranzit (německy: https://bit.ly/3aLE0Tr >, anglicky: https://bit.ly/3aK4moW. Při vjezdu do Rakouska ze Slovinska a z Maďarska je nadále z rakouské strany třeba počítat s hraničními a příp. též zdravotními kontrolami (měření teploty). V případědo Rakouska Chorvatska budou mít cestující při nepředložení negativního testu analogicky povinnost buď se odebrat do karantény a odtud si vyžádat test , anebo Rakousko bezodkladně opustit. Nařízení neupravuje, jakou cestou ; po příletu do Rakouska tak může cestující pokračovat do ČR např. vlakem, autem či jiným dopravním prostředkem.