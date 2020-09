Bloomberg: JPMorgan se stává jednou z největších bank...v Německu

JPMorgan Chase & Co. přesouvá zhruba 200 miliard EUR z Británie do Frankfurtu. Jde o vyústění britského odchodu z Evropské unie. Z JPMorgan se tímto posunem stane jedna z největších bank v Německu. Přesun aktiv hodlá americká banka dokončit do konce letošního roku, uvedly zdroje Bloombergu obeznámené s touto záležitostí.

Aktiva míří konkrétně do dceřiné společnosti JPMorgan, která sídlí ve Frankfurtu.

Její rozvaha by se touto změnou mohla zvětšit natolik, že by se stala šestou největší bankou v Německu, na základě aktiv největších komerčních bank v loňském roce.

Přechodné období pro brexit skončí za necelé čtyři měsíce a zahraniční banky připravují svoje operace v EU na to, aby dokázaly obsluhovat klienty i vzhledem k vyhlídkám pro v Británii usídlené firmy, kterým by nemusela zůstat pasportizační práva.

Tato prognóza je stále pravděpodobnější a JPMorgan minulý týden sdělila zhruba 200 svých zaměstnanců v Londýně, aby se přesunuli do kontinentální Evropy.

Není to ale jenom brexitem. JPMorgan už několikrát říkala, že její německá divize bude usilovat o tržní podíl v investičním bankovnictví, firemním bankovnictví a správě majetku. Banka také přidělila svoje jiné evropské větve ve městech jako paříž, Amsterodam nebo Kodań po dohled frankfurtské dceřinky, známé jako J.P. Morgan AG. Tato divize také poodkryla plány zvýšit svůj jádrový kapitál do konce roku více než trojnásobně na 16,7 miliardy EUR.

Zdroj: Bloomberg