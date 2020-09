MONETA spouští stavební spoření online, v plánu má i digitalizaci sjednávání hypoték

Od konce září si budou moci nově během několika minut sjednat klienti MONETA Stavební Spořitelny nové stavební spoření. První fáze počítá s online sjednáváním v mobilní aplikaci Smart Banka, o měsíc později pak bude možné stavební spoření uzavřít i na webových stránkách. Postupná digitalizace letos v dubnu akvírované spořitelny byl jeden z hlavních cílů nového vlastníka, Skupiny MONETA. Ta do konce roku plánuje spustit i první fázi postupného online sjednávání nových hypotečních úvěrů.

„Stavební spoření je velmi atraktivním produktem téměř pro každého, jeho digitalizace pro nás tudíž byla zcela logickým krokem,“ potvrzuje předseda představenstva MONETA Stavební Spořitelny Andrew Gerber. První klienti si nové stavební spoření budou moci online sjednat od konce září. Na našich webových stránkách nebo v prostředí naší mobilní aplikace Smart Banka zabere celý proces sjednání stavebního spoření jen několik minut. V případech, kdy klienti nadále upřednostní osobní návštěvu svého bankéře, budou již také smlouvu podepisovat digitálně,“ doplnil Andrew Gerber.

Proces digitalizace, která je vlajkovou lodí celé Skupiny MONETA již několik let a který si vytyčila jako svůj strategický cíl i v rámci obou letos akvírovaných společností – tedy MONETA Stavební Spořitelny a hypoteční banky – čeká do konce letošního roku také oblast sjednávání hypoték. Online formu v tuto chvíli v rámci banky reprezentuje platforma Refinanso.cz, kterou Skupina MONETA od jejího start-up začátku v roce 2019 finančně podporovala a která se koncem loňského roku stala plně integrovanou součástí banky. „Refinancování hypoték prostřednictvím platformy Refinanso.cz představuje aktuálně více než čtvrtinu celkového objemu refinancování. Naším cílem nyní je, abychom letos v listopadu byli schopni klientům nabídnout online sjednání hypotéky za účelem koupě nemovitosti. V první polovině příštího roku pak budeme schopni pokrýt i účely rekonstrukcí a nákupů bytů či domů v developerských projektech,“ potvrdil senior manažer Refinanso.cz Matěj Novák.

Zájem o stavební spoření a hypotéky neklesá ani v kontextu s aktuální pandemickou situací a následnými ekonomickými dopady: svoje stavební spoření plánuje pro potřeby bydlení využít v následujících šesti měsících 10 % Čechů, hypoteční úvěr si pak ve stejném období hodlá sjednat 8 % obyvatel České republiky. „Celkový odhadovaný objem nových úvěrů na bydlení, poskytnutých v letošním roce, by tak v rámci celé republiky mohl dosáhnout výše 280 miliard korun. Naší aspirací v tomto směru je 10% podíl na trhu hypoték,“ potvrzuje Andrew Gerber. K realizaci tohoto cíle by měly Monetě posloužit tři základní pilíře v nabídce financování bydlení: pružná hypotéka, která se již dvakrát za sebou stala vítězem prestižní soutěže Hypotéka roku, dále online platforma refinancování hypoték Refinanso.cz a konečně překlenovací úvěr ke stavebnímu spoření a samotný úvěr stavebního spoření. U dvou posledně jmenovaných nabízí MONETA vůbec nejvýhodnější úrokové sazby, a to 3,6 % p. a., respektive 2,99 % p. a. „Našim klientům nabízíme méně administrativy, velmi jednoduché dokládání, a především výraznou úsporu času při sjednávání,“ dodává Andrew Gerber.

Otázka bydlení je jedním z kruciálních témat české společnosti. Ve „vlastním“ žije celých 68,3 % Čechů, na druhou stranu ho vnímá 84 % obyvatel České republiky jako cenově nedostupné. „Nedostupnost bydlení dopadá na všechny, ceny nemovitostí se meziročně zvedly o 9,5 %, nové bydlení je drahé také v porovnání se zbytkem Evropy, kdy jsou tuzemské nemovitosti v porovnání s hrubým ročním příjmem v průměru 11x dražší,“ potvrzuje předseda představenstva MONETA Stavební Spořitelny Andrew Gerber.

Skupina MONETA drží v digitalizaci svých hypotečních produktů hned několik primátů: v srpnu 2019 spustila oceňování nemovitostí online, v lednu letošního roku provedla své klienty vůbec prvním plně online procesem refinancování hypoték. Samotná Pružná hypotéka se stala v letech 2018 a 2019 Hypotékou roku. Průměrná výše hypotéky, kterou klienti Monety uzavírají, přitom činí 2,79 milionu korun, což je o 13 % více, než tomu bylo vloni.