Kudlow: Ekonomika pro oživení ve tvaru V nepotřebuje další všeobecnou stimulaci. Menší a cílenější podpora je ale potřebná

Hlavní ekonomický poradce US prezidenta Donalda Trumpa Larry Kudlow včera uvedl, že ekonomické oživení ve tvaru V není závislé na další fiskální stimulaci a pomoci. Ekonomika oživuje pěkně. Na pořadu dne by ale mohly být menší a cílenější podpůrné zásahy. Podle Kudlowa je ekonomika jako celek zhruba v polovině kýženého oživení ze vzniklé recese . Některé sektory nicméně stále čelí negativním vlivů koronavirové pandemie.Kudlow se vyslovil pro pokračování některých cílených programů jako jsou například PPP (Paycheck Protection Program) pro menší podniky, který se osvědčil, když dokázal zachránit odhadem až 50 miliónů pracovních míst . Prospěšný je také program na podporu financování škol Kudlow si posteskl, že se bohužel zatím nepodařilo mezi zákonodárci vyjednat potřebnou podporu pro pokračování podpůrných programů. Kudlow nicméně věří, že se podaří problémy ve vyjednávání překonat. Pohled Kudlowa na další potřebu plošné podpory se poněkud odlišuje od dosavadních vyjádření a komentářů šéfa Fedu Powella a ministra financí Mnuchina, kteří uvádějí, že pro oživení do normálního stavu bude další pomoc zřejmě potřebná, především v některých sektorech.