3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (23.9.2020)

Během včerejšího obchodování se podařilo americkým akciovým indexům otočit negativní sentiment a ukončit čtyřdenní propad. Investoři využili technické korekce a dosažení 10 % propadu pro nákup za nižší ceny a dnes dopoledne jsou futures opět v zelených číslech. Na devizových trzích však nebyl risk-on sentiment znát a americký dolar pokračoval v posilování, když dostal EURUSD pod 1.17.

S&P 500 ukončilo čtyřdenní propad

Včerejší seance byla doprovázena návratem k rizikovým titulům v USA a tedy i korekcí pondělních ztrát. V Evropě se o tolik ztráty korigovat nepodařilo a například DAX je stále ve výrazné ztrátě. Akciový index S&P 500 v pondělí nakousnul 10 % propad ze svých historických maxima a zároveň se dostal do oblasti silného supportu, což někteří investoři vnímali jako signál pro vstup. Řada investorů zároveň začíná vnímat aktuální propad jako příležitost pro vstup do dlouhodobějších pozic a jejich postupné akumulování. Nervozita totiž bude trhy doprovázet nejspíše celý měsíc, a to do konce prezidentských voleb v USA. I nadále zároveň přetrvávají obavy z fiskálního balíčku v USA, který zatím není na stole. Na potřebu fiskálních stimulů včera znovu upozornil Jerome Powell.

Dolar pokračuje v posilování navzdory risk-on sentimentu

Včerejší seance opět přála americkému dolaru, který jen potvrzuje přetrvávající nervozitu mezi investory. Pod tlakem se tak ocitlo nejen euro, ale také britská libra nebo australský a novozélandský dolar. Na novozélandském dolaru dnes ráno byla znát vyšší volatilita, když zasedala místní centrální banka. Monetární politiku však na svém zasedání nezměnila a novozélandský dolar pokračoval v oslabení. Zajímavou příležitost může nyní na denním časovém rámci nabízet měnový pár EURUSD. Jediné, co brání pro vstup do obchodu je poměrně silný fundament na euro, který se však také začíná trochu otáčet, jelikož kontinent zužuje druhá vlna a hrozí další uzavírky ekonomiky. Proražení aktuální ho supportu, tak může při potvrzení znamenat další posun dolů.

Tesla chystá nový automobil do 25 000 dolarů

Včera proběhl dlouho očekávaný Battery Day americké společnosti Tesla. Očekávala ho řada investorů, která je zapojena v letošním růstovém příběhu společnosti Elona Muska, ovšem akce nepřinesla tolik očekávané detaily ohledně nové baterie. Ta by měla v nově připravovaném městském hatchbacku dosáhnout 320 km na jedno nabití. Už to je na městské auto naprosto dostačující hodnota. Auto má být navíc autonomní, plně on-line a má poskytovat funkce, na které jsou zákazníci zvyklí z dražších vozů Tesla. Ohledně baterie Musk přiznal, že vše ještě zdaleka nemají dotažené tak, jak by chtěli. Nový formát baterií, který sám o sobě uchová 5x více energie, nabídne 6x vyšší výkon a o 14 % nižší cenu.