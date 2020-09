Česká firma Sharry Europe zajišťuje mobilní přístup pro mrakodrap v New Yorku

Firma Sharry Europe zavádí v budově One Vanderbilt aplikaci, jež uživatelům zajišťuje takzvaný mobilní přístup. Uživatel může přes svůj chytrý telefon například otevřít dveře do budovy nebo kanceláře. Hostům je zaslána pozvánka s QR kódem, který umožňuje rezervaci parkovacího místa a po příchodu na recepci je uživateli, který hosta pozval, zasláno upozornění o jeho příchodu.

DYNAMICKÝ PARKOVACÍ SYSTÉM

Aplikace dále poskytuje dynamický parkovací systém, který dokáže rozpoznat poznávací značku automobilu a dovoluje zarezervovat konkrétní parkovací místo. Komunikační část aplikace nabízí platformu pro sdílení novinek, posílání zpráv nebo rezervaci společných prostor. Sharry Europe také představila nový bezdotykový výtahový systém pro budovy. One Vanderbilt je i díky české účasti příkladem, jak má vypadat moderní pracovní prostředí 21. století.

Firmu Sharry Europe, která se zaměřuje na propojování technologií v administrativních budovách, vybral za partnera projektu největší newyorský pronajímatel kancelářských prostor SL Green Realty Corp. Mrakodrap One Vanderbilt byl oficiálně otevřen v polovině září za účasti starosty Billa de Blasia.

Projekt je součástí plánu města New York na modernizaci čtvrti Midtown East, který počítá s výstavbou nových výškových budov. Stavební práce mrakodrapu One Vanderbilt byly slavnostně zahájeny v říjnu 2016. Budova poskytuje celkovou pronajímatelnou plochu o rozloze 158 000 m2. Její nejvyšší vrchol sahá až do výšky 427 metrů, což z ní činí čtvrtou nejvyšší budovu New Yorku hned po One World Trade Center, Central Park Tower a Steinway Tower. Mrakodrap byl navržen firmou Kohn Pedersen Fox Associated a realizován za celkovou částku ve výši téměř 3,3 miliardy amerických dolarů. První nájemci by se měli stěhovat do budovy od listopadu 2020.