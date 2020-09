Marenzi: Z podezřelých bankovních transakcí v rámci FinCenu viňte systém a ne banky

Šéf konzultantské firmy Opimas Octavio Marenzi míní, že vinit čí hanět banky v souvislosti s kauzou uniklých podezřelých bankovních transakcí v rámci kauzy FinCen je mylné a pozornost by se měla zaměřit spíše na primární nastavení celého systému.Únik FinCen dat o podezřelých transakcích bank způsobil v pondělí silné ztráty na kapitálových trzích se silnými propady celého bankovního a finančního sektoru.Podle Marenziho banky v rámci kauzy v drtivě většině případů pouze plní zákonem dané povinnosti a když zaznamenají potenciálně podezřelou transakci, tak ji zaevidují a nahlásí, zcela v souladu se současným regulatorním rámcem. Tvrdit proto na základě takto reportovaných případů, že samotné banky porušují pravidla čí k takovému porušování napomáhají je hloupé a zcestné a ukazuje to pouze na nepochopení celého systému.Banky samotné navíc vynakládají nemalé prostředky a úsilí do nových postupů, technologií a lidských zdrojů, aby dokázaly případné problematické případy odhalit a identifikovat. Samotné nahlášení potenciálně podezřelých transakcí nijak nepředznamenává, že skutečně došlo k nějakým kriminálním aktivitám.Každoročně jsou regulátorům nahlášeny bankami milióny podezřelých transakcí, jen ve Velké Británii to je cca 500 000 reportů za rok.