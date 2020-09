Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně přešla na distanční výuku. Někteří studenti pomáhají v call centru

Univerzita přešla na distanční výuku. Někteří studenti pomáhají v call centru

Zlín – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně dnes zahájila vyučování distanční formou. Zároveň zřídila krizové call centrum v prostorách univerzitní knihovny, ve kterém budou pomáhat desítky studentů. Škole distanční výuku nařídila Krajská hygienická stanice ve Zlíně na základě vyhodnocení aktuální epidemiologické situace. Nařízení platí do 31. října 2020.

„Zlínský kraj je kromě okresu Vsetín v oranžových barvách, proto jsme vydali toto nařízení. Důvodem je omezení šíření onemocnění COVID-19,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Eva Sedláčková.

„Je to nepříjemná situace, ale plně respektujeme toto nařízení. Uděláme vše, abychom zajistili kvalitní výuku. Přejdeme na on-line formu, na kterou jsme plně připraveni,“ řekl rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vladimír Sedlařík.

Povoleny jsou individuální konzultace, dále laboratorní, experimentální a umělecké práce do 15 osob a zkoušení do 10 lidí.

Zároveň se hygienická stanice s univerzitou dohodly na pomoci ze strany studentů, kteří budou trasovat kontaktní osoby pozitivních případů. Univerzita proto zřídila krizové call centrum v prostorách univerzitní knihovny. Na této akci se budou podílet desítky studentů.

„Toto je mimořádná pomoc, které si nesmírně vážíme, je to přínosem pro celý Zlínský kraj. Pracovníci hygienických stanic jsou už totiž maximálně vytíženi, a tuto pomoc proto velmi vítáme,“ dodala ředitelka hygienické stanice Eva Sedláčková.

„Jsme rádi, že můžeme pomoci právě touto formou. Pro studenty to bude zkušenost i praxe zároveň. Do práce v call centru jsou zapojeni studenti všech fakult univerzity. Každodenně budou pracovat ve 2 směnách včetně víkendů,“ sdělil rektor Vladimír Sedlařík. „Velmi si cením toho, že studenti neváhali a byli ochotni se ihned zapojit do práce,“ dodal.

Call centrum začalo fungovat ihned poté, co byli studenti proškoleni, tedy v úterý 22. září.