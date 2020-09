Cenové korekce pokračují - komentář Fincentrum & Swiss Life Select

Srpnový index ISM, který ve svých výsledcích zohledňuje aktivitu výrobního sektoru v USA, povyrostl na 56 bodů z červencových 54,2. Potvrdil tak úroveň nad hranicí 50 bodů, která představuje růst aktivity. „Výsledku především napomohly nové objednávky. Na druhou stranu zveřejněná čísla průmyslové výroby za srpen zůstala za očekáváním. Meziročně totiž klesla o 7,73 %, zatímco v červenci byl pokles nižší, a to 7,42 %,“ uvádí Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.

Důležitou událostí posledních dní bylo zasedání americké centrální banky Fed. Ta ponechala úrokové sazby beze změny v rozpětí 0-0,25 %. V nové prognóze přišla s optimističtějším výhledem ekonomického vývoje. HDP USA by tak letos mělo klesnout o přijatelných 3,7 %, ještě v červenci predikovala pokles o 6,5 %. S tím souvisí i míra nezaměstnanosti, která by se měla do konce roku snížit až k 7,6 % oproti původní predikci 9,3 %. Současně ale banka mírnila očekávání růstu pro příští rok, kdy by ekonomika měla přidat 4 % oproti původním 5 %.

"Zazněla i změna strategie FEDu, který je ochoten nechat vystoupat inflaci nad 2% cíl, což může znamenat delší dobu nízkých úrokových sazeb. Inflace by přitom měla letos dosáhnout 1,2 %, v červnu Fed odhadoval 0,8 %. V následujících dvou letech by měla vzrůst na hodnoty poblíž 1,7 % a v roce 2023 by měla dosáhnout inflačního cíle 2 %,“ řekl Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.