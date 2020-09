Rozbřesk: ČNB zatím není pod tlakem, druhá vlna pandemie to však může změnit

Česká národní banka může být dnes možná na první pohled spokojená. Poslední čísla z ekonomiky ji na rozdíl od ECB rozhodně do ničeho netlačí. Oproti srpnové prognóze je jádrová inflace vyšší, koruna slabší a dosavadní čísla ukazují na rychlejší oživení ve třetím kvartále. Je tu jediná potíž. Při pohledu na rychle startující druhou vlnu pandemie jsou to všechno v zásadě staré zprávy.



O něco rychlejší oživení ve třetím kvartále nic neznamená ve chvíli, kdy reálně namísto pokračujícího růstu (optikou prognózy ČNB o 1-2 % mezikvartálně) hrozí ke konci roku opětovný pokles hospodářství. Negativní scénář, ve kterém by se hospodářství daleko delší dobu dostávalo z pandemických propadů, by pak dříve nebo později centrální bankéře mohlo znovu dostat pod tlak.



Klíčové v tomto ohledu bude sledovat dvě věci. Jak dobře si Česko a celá Evropa povedou při managementu druhé vlny pandemie – respektive jak vysoké škody nová karanténní opatření tentokrát přinesou. A za druhé, zda se bude směrem k roku 2021 rýsovat “trvalé” řešení pandemie. Takové, které by snížilo pravděpodobnost třetích, čtvrtých a dalších vln. To může být buď s nejvyšší pravděpodobností vakcína (dostupná do poloviny roku 2021) nebo výrazně efektivnější a rychlejší způsoby testování. V základním scénáři počítáme s tím, že rok 2021 finální řešení pandemie přinese a bude ve znamení oživení. Pokud se pleteme a pandemická nejistota bude dusit světovou ekonomiku dál, bude vše jinak…, uvidíme stagnaci českého hospodářství na velice nízkých úrovních produkce, sílící deflační tlaky a také rostoucí tlak na ČNB. Dnes ale čeští centrální bankéři zatím nic takového necítí a budou pravděpodobně “jen” akcentovat vysokou nejistotu. Míč při řešení krize zůstane čistě na straně vlády.



Lepší nálada na globálních akciových trzích koruně pomohla smazat část předešlých ztrát a vrátit se do okolí 27,00 EUR/CZK . Vysoké přírůstky nakažených a strach z přísnějších opatřeních však bude držet v Evropě riziková aktiva pravděpodobně dál pod tlakem. Výraznější zisky koruny by proto byly spíše překvapivé. Zasedání centrální banky pravděpodobně vyzní z pohledu koruny neutrálně. Dolar dále rozšiřuje zisky , když je evidentní, že aktuální dynamika pandemie nabrala větší tempo v Evropě . To se ostatně může projevit již v dnes zveřejněných indexech podnikatelských nálad ( PMI ). Ty se v uplynulých měsících vrátily nad prorůstovou hladinu 50 bodů a trh počítá v další zisky . Další nárůst podnikatelského optimismu však nemusí nastat v situaci, kdy počty nakažených v některých zemích prudce rostou a politici jsou nuceni implementovat nová restriktivní opatření Euro navíc nemusí být nadšeno ani z vývoje kolem brexitu , který zatím směřuje ke své tvrdší verzi.Včera rovněž zasedala maďarská centrální banka , která vyslala dva protichůdné signály, což byl možná jeden z důvodů, proč forint na rozdíl od koruny či zlotého nebyl schopen posílit. MNB totiž na jednu stranu potvrdila svoje záměry dále agresivně nakupovat vládní dluhopisy a pomáhat tak státu financovat náklady pandemie a na straně druhé se v jejím komentáři na závěr objevuje, že banka bedlivě sleduje inflační vývoj v návaznosti na hospodářské oživení. Komentář končí tím, že MNB v případě potřeby použije všechny svoje nástroje, pokud by se ukázalo, že došlo k narušení dlouhodobého inflačního výhledu. To lze interpretovat jako lehce jestřábí závěr v kontextu toho, že maďarská inflace je stále vysoko (okolo 4 %).Severomořská ropa Brent se drží nad hranicí 42 dolarů za barel , kde vyčkává na dnešní oficiální data k zásobám. Ta předběžná z dílny Amerického petrolejářského institutu včera poukázala na překvapivý, byť nikterak dramatický růst zásob surové ropy , který částečně kompenzoval masivní pokles zásob benzínu v rozsahu 7,7 mil. barelů . Trh bude zároveň sledovat vývoj situace v Libyi, kde díky dojednanému příměří vše směřuje k obnovení produkce, a hlavně dodávek ropy na světové trhy.Americké akciové trhy uzavřely včerejší seanci v kladných hodnotách, kdy tak alespoň částečně zkorigovaly ztráty z posledních dní. Index S&P 500 zpevnil o rovné procento na 3315 bodů. Silný růst vykázaly tituly z technologického sektoru. Akcie Amazonu posílily o 5,7 %. Dařilo se rovněž Twitteru se ziskem 7,1 %, Microsoftu, který posílil o 2,4 % nebo Applu a Alphabetu, jejichž akcie zakončily seanci o dvě procenta výše. Podobně se vedlo i titulům z realitního sektoru, kdy D.R. Horton přidal 4,7 % a Lennar 4 % nebo maloobchodníkům v čele s L Brands , jejíž akcie zpevnily o 3,7 %. Výrobce sportovního oblečení Nike posílil o 3,1 %. Zcela opačně se vyvinulo obchodování pro Teslu , která odepsala 5,6 %. Index Dow Jones posílil o 0,5 %, S&P 500 o 1,1 % a Nasdaq o 1,7 %.