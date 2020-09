Co v době Covidu kupují investoři spravující 3,4 bilionu USD

Hotely, potrubí, prodejny smíšeného zboží a dluhopisy automobilek. Toto jsou aktiva, která v honbě za hodnotou nakupují někteří z největších světových správců aktiv. Jedna věc je ale jasná. Penzijní fondy, správci majetku a státní investiční fondy, které dohromady spravují majetek za zhruba 3,4 bilionu dolarů, se v mnoha případech vyhýbají jedné věci: přehřátému trhu s akciemi. Napsala o tom agentura Bloomberg.

Společně si také uvědomují, že trhy a valuace firem vděčí za svoje zotavení do značné míry ultranízkým úrokovým sazbám, masivním stimulům centrálních bank a fiskální podpoře ze strany vlády, které ji v nadcházejících měsících asi začnou na některých místech odejímat.

Hodnoty aktiv se i nadále považují za přifouknuté, dokonce i v některých horkých oblastech jako technologie a zdravotní péče. Mnoho z nich tedy čeká na potenciální další útlum do doby, až skončí stimuly, ale ekonomiky se bez očkování veřejnosti nebudou schopny rozběhnout, aniž by riskovaly dalekosáhlé šíření nákazy.

Prodejny potravin a potrubní systémy

Na ne tolik populární oblasti od retailu po infrastrukturu se dívá singapurský státní investiční fond GIC. Jde o oblasti, kde valuace kvůli pandemii dostaly na frak. V jednom z jeho letos zatím největších obchodů byl členem skupiny, která si koupila 49% podíl v ADNOC Gas Pipilines za 10,1 miliardy USD. V srpnu se spojil s australskou Charter Hall a za 682 milionů AUD si pořídili více než 200 obchodů u čerpacích stanic.

Fond sice oficiálně spravuje majetek za 100 miliard dolarů, podle institutu Sovereign Wealth Fund Institute to je ale více než 450 miliard, což z něj dělá šestý největší fond na světě. Šéf investic sází na to, že až se virus podaří zvládnout, před cestováním za hranice se ještě zvedne cestování v rámci země.

Změna v dodavatelském řetězci

Uzavírky hranic mohou být přechodné a obchod se pomalu vzpamatovává, soudí Didies Borowski, šéf globálních výhledů v Amundi. To je největší evropský správce aktiv, který dohlíží na ekvivalent zhruba 1,9 bilionu USD.

Farmaceutický a zdravotní sektor podle Borowského přesune výrobu části klíčového zboží, aby nebyl závislý na jediné zemi. Vrátit ji pak komplet domů však podle něj bude příliš drahé a nepříliš efektivní z hlediska řízení nákladů. “Tohle je konec nespoutané globalizace, nikoli konec globalizace,” uvedl v zářijovém rozhovoru.

Dovolená doma

Do švédského výrobce držáků na kola a zavazadla Thule investoval fond Standard Life Aberdeen. Dovolená doma je s cestovními omezeními znovu na pořadu dne, tvrdí Will James, zástupce šéfa oddělení evropských akcií v tomto fondu.

Akcie Thule stouply od konce března skoro dvojnásobně. Pokud se najde vakcína, mohly by “agresivně oživit” také akcie firem v letectví, jako je Airbus. Velkou otázkou ale je, jestli se svět vrátí ke způsobu, jakým fungoval před pandemií, míní James.



Bondy. Automobilové bondy



Dluhopisy jsou jedním z hodně nemilovaných aktiv koronavirové krize, domnívá se Andrew McCaffery, globální CIO Fidelity, která spravuje aktiva zhruba 437 miliard USD. Dluhopisy výrobců aut jsou ale mimořádně přitažlivé, protože výroba aut se zvedá a víc lidí dává před přelidněnou hromadnou dopravou přednost řízení.

“Pokud se podíváte na úvěrové spready, posunuly se na hodnoty, díky kterým vypadají dluhopisy některých globálních výrobců aut relativně zajímavě,” prohlásil s poukazem na Ford Motor a Nissan Motor. “Tyto dluhopisy jsou neoblíbené, především když uvážíte, že dochází k nárůstu využívání aut oproti veřejné dopravě, uvedl v zářijovém rozhovoru.

Zelené zotavení

Největší australský penzijní fond Australian Super držel během pandemického výprodeje a zotavování více než polovinu svého portfolia v australských a globálních akciích a redukoval holding nemovitostí, úvěrů a private ekvity. Teď loví investice do digitálu, dopravy a sociální infrastruktury, prohlásil minlý týden investiční ředitel Mark Delaney. Firma hledá i přiležitosti v obnovitelnějších zdrojích, jako bylo její loňský obchod s Quinbrook Infrastructure Partners za 300 milionů USD, zatímco vlády uvažují o zeleném oživení.

„Dělat víc kolem životního prostředí bude opravdu skvělý dlouhodobý výsledek,“ uvedl Delaney, jehož fond spravuje ekvivalent zhruba 133 miliard dolarů.

Držet prst na spoušti

Australský státní investiční fond má mandát maximalizovat dlouhodobou návratnost. Podle svého CEO Raphaela Arndta teď vyčkává.

Fond obhospodařuje majetek za 118 miliard dolarů, pozice ale staví opatrně a s nasazováním likvidity nespěchá, „pokud a dokud se neobjeví příležitost“, uvedl také Arndt. „Ekonomiky po celém světě jsou v nejhorší recesi po mnoha, mnoha desetiletích, a když se podíváte na cenu aktiv, moc se nepohnula,“ uvedl. Investoři by se podle něj měli ptát, zda to dává smysl. „Jediný způsob, jak by to dávalo smysl, je, pokud úrokové sazby zůstanou velice blízko nuly a stimuly tu budou ještě hodně, hodně dlouho,“ tvrdí také. „Jsou tu ale rizika. Proto si myslíme, že teď je mnohem lepší být v pozicích opatrně.“

Datová centra

Veřejné trhy jsou přeceněné a investiční ředitel Aware Super Damian Graham volí přímé investice, jako jsou datová centra a bytové domy. Jeho fond s majetkem ve správě za 91 miliard USD také prodává některá aktiva, o kterých si myslí, že budou mít potíže, jako kancelářské budovy a nákupní centra. Lidé mění způsob práce i nakupování, prohlásil Graham v srpnovém rozhovoru. Jeho fond minulý týden investoval 100 milionů EUR s APG Group do výstavby plně zařízených bytů v Evropě.

China Tech



Čína byla první zemí, kde se virus objevil, a teď razí cestu ven. Singapurský státní investor Temasek, který dohlíží na ekvivalent 225 miliard dolarů, v Číně optimisticky nahlíží na několik hlavních témat, včetně věd o životě, spotřebních technologií, biotechnologií a fintechu. Jeho investiční ředitel se domnívá, že Čína bude letos možná jedinou velkou ekonomikou s kladným růstem HDP.

Fast Fashion

L Catterton Asia Managing Partner Chinta Bhagat, jehož mateřská firma spravuje majetek v řádu zhruba 20 miliard dolarů, říká, že investování uprostřed pandemie vyžaduje pozorný pohled na okolnosti té které země, a to až do takového detailu, jak se vede konkrétním městům. Covid v Číně začal i končí a pokud se věci nestočí opravu špatným směrem, Covid v Číně pro veškeré ekonomické úvahy a naše úvahy o byznysu skončil.

Firma uvažuje o dohodách v oblastech jako e-commerce a spotřební technologie. Jde o počáteční fáze, protože pokud bude čekat na transakce v pozdních fázích, hrozí jí, že ji přeplatí větší konkurenti jako Temasek.

Jednou oblastí zájmu je móda v čínském duchu ovlivněná influencery. Západní značky si tradičně vybírají jednu celebritu, mnoho firem v Číně ale k prodeji přes elektronické platformy úspěšně využívá armády influencerů v sociálních médiích.

Zdroj: Bloomberg

Ilustrační foto: William Thompson z Pixabay