Aktuální podmínky pro cestování Belgie/ČR - do "červené zóny" přejde celá ČR

22.09.2020 / 09:00 | Aktualizováno: 22.09.2020 / 22:29

Od 1. srpna musí cestující přijíždějící do Belgie vyplnit „Public Health Passenger Locator Form“. K 23. září od 16:00 (s reálnou účinností od 25. 9. od 16:00) přejde do "červené zóny" celá ČR. Belgie je na českém semaforu zelená. V Belgii je z hlediska prevence požadováno dodržování 6 základních pravidel individuálního chování, především dodržování osobního odstupu min. 1,5 m a povinnost nošení roušek. Vzhledem k nárůstu počtu nakažených COVID-19 byla v Belgii přijata dvojitá strategie, která zahrnuje zodpovědnost jak federálních, tak regionálních představitelů. Od středy 29. července jsou na federální úrovni zavedena zpřísněná opatření.

Belgičtí experti rozhodli zařadit Prahu k 11. září (od 16:00) do červené kategorie belgického semaforu. Od 16. září (s reálnou účinností 18.9. od 16:00) jsou za červené zóny z belgického pohledu považovány rovněž Střední Čechy (= Středočeský kraj), Jihozápad (= Jihočeský a Plzeňský kraj), Severovýchod (= Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj) a Jihovýchod (= Vysočina a Jihomoravský kraj). Zbytek ČR přejde z oranžové zóny do červené k 23. září od 16:00 (s reálnou účinností od 25. 9. od 16:00). (Popis regionů ve formuláři vychází z mapy NUTS).

Barevný systém pro cestování podle tzv. semaforu a kritéria pro definování jednotlivých zón je průběžně aktualizován na stránkách belgického Ministerstva zahraničních věcí s ohledem na aktuální situaci v jednotlivých zemích: https://diplomatie.belgium.be/fr

Oranžový barevný kód označuje doporučení, zatímco červený barevný kód znamená povinnost.

Cestující, kteří přijíždějí na území Belgie ze země mimo EU + nebo z červené zóny, musí prokázat nezbytnost cesty prostřednictvím podpůrných dokumentů. Při návratu z červené zóny jsou 14-ti denní karanténa a test provedený po příjezdu (= na území Belgie) povinné. Pro oranžovou jsou karanténa a test doporučené. Čtrnáctidenní karanténa se nevztahuje na osoby cestující za nezbytným účelem, nicméně pouze v rámci a rozsahu činností úzce souvisejících s jejich funkcí. Více v odpovědích níže.

POZOR: Belgická vláda přijala rozhodnutí nahradit od pátku 25. září 2020 zákaz cestování do červených zón důrazným cestovním doporučením do červených zón necestovat. Detaily k tomuto rozhodnutí budou zveřejněny než tato změna vstoupí v platnost.

Často kladené otázky:

Na co si mám dát pozor?

Každý, kdo přijíždí do Belgie (včetně tranzitu), musí vyplnit Public Health Passenger Locator Form 48 hodin před příjezdem (viz níže). Ve formuláři uvede podle skutečnosti mimo jiné informace o tom, ve kterém regionu/regionech pobýval 14 dní před příjezdem do Belgie a zároveň informaci o leteckém spoji či jiném způsobu dopravy. Na základě poskytnutých informací obdrží cestující z červené zóny prostřednictvím SMS (z pravidla pokud se zdržoval v červené zóně 48h a více) kód k provedení testu. Pokud bude jeho pobyt v Belgii kratší než 48 hodin, cestující neobdrží žádnou SMS; nemusí do karantény ani na test. Vyžaduje se však odpovědné jednání, aby se předešlo zbytečným rizikům. Formulář a další informace k návratu do Belgie včetně informací k podmínkám testování a karantény, včetně kontaktů na příslušná testovací zařízení naleznete na stránkách www.info-coronavirus.be/en/travels.

Důrazně upozorňujeme na to, že v Belgii mohou být v různých částech odlišná restriktivní opatření, která se mohou rychle měnit (například lokální omezení pohybu nebo povinnost nošení roušky v určité zóně). Ve vlastním zájmu proto důrazně doporučujeme zkontrolovat omezení regionů a měst, kam budete cestovat, jelikož nařizování lokálních opatření mají ve své pravomoci. Nedodržení karantény nebo jiných opatření může být pokutováno až do částky 4.000 EUR či odnětím svobody na dobu až šesti měsíců.

Od 12. 8. platí povinnost nošení roušek ve všech veřejných prostorách a na veřejných prostranstvích ve většině regionů.

Pojištění:

V případě onemocnění je třeba telefonicky kontaktovat obvodního lékaře. V případě reálného podezření z nákazy COVID-19 budete testováni. V případě pozitivního testu budou zmapovány a vyhledávány Vaše blízké kontakty za účelem zamezení dalšího šíření infekční nemoci.

Před jakoukoliv cestou doporučujeme kontaktovat zdravotní pojišťovnu a ověřit si, zda všeobecné či sjednané cestovní pojištění pokrývá případné náklady spojené s nečekanou karanténou nebo léčbou COVID-19 a repatriací. Pokud nikoliv, pak doporučujeme sjednání dostačujícího připojištění.

https://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/index_cs.htm

https://www.kancelarzp.cz/cs/2-uncategorised/596-hrazen%C3%AD-l%C3%A9%C4%8Dby-v-zahrani%C4%8D%C3%AD-v-souvislosti-s-koronavirem

Mohu do Belgie přicestovat bez udání důvodu?

Belgie umožňuje obousměrné cestování bez udání důvodu z/do EU Schengen (Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island a Velká Británie) od 15. června 2020, kdy lze přicestovat i za účelem turistiky. Kdokoli s belgickou státní příslušností, ať už s nebo bez hlavního bydliště v Belgii, osoby s oprávněným pobytem v Belgii, jakož i jejich přímí rodinní příslušníci, se mohou do Belgie vždy vrátit. Podmínky k cestování vychází z tzv. semaforu, který je určen zejména pro cesty "odkladné" tzn. cesty za zábavou, turistikou apod. viz. https://diplomatie.belgium.be/en. Do červených zón platí pro belgické občany při odkladných cestách formální zákaz cestování. Na cesty občanů ČR do Belgie lze pohlížet jako na návrat do Belgie, čili podle tabulky "návratové" https://diplomatie.belgium.be/en. .

K 23. září od 16:00 (s reálnou účinností od 25. 9. od 16:00) přejde z oranžové zóny do červené celá ČR.

Při cestách z červených zón je žádoucí doložit bezodkladnost cesty, např. z naléhavých osobních důvodů, za účelem sloučení rodiny či neodkladných obchodních cest, apod. prostřednictvím podpůrných dokumentů. (např. belgická pobytová karta, matriční dokumenty prokazující přímou rodinnou vazbu, potvrzení zaměstnavatele o služební cestě...: https://www.info-coronavirus.be/en/faq/#faq ) Musí být dodržována místní bezpečnostní opatření. Více k tzv. „nezbytným“ cestám níže.

Pro Vaše konkrétní dotazy lze v pracovní dny od 9:00-17:00 kontaktovat belgickou informační linku: +32 (0)2 501 4000 (v NL/AJ a FJ)

Každý, kdo přijíždí do Belgie (včetně tranzitu), musí vyplnit „Public Health Passenger Locator Form“ 48 hodin před příjezdem (viz níže).

Quelles sont les mesures applicables lorsque vous voyagez de l'Union européenne, de l’espace Schengen et du Royaume-Uni vers la Belgique ?

Více informací v další odpovědi.

Potřebuji pro vstup do Belgie negativní test na COVID-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Při návratu z červené zóny jsou 14-ti denní karanténa a test provedený po příjezdu (=na území Belgie) povinné. Pro oranžovou jsou karanténa a test doporučené.

Každý, kdo přijíždí do Belgie (včetně tranzitu), musí vyplnit Public Health Passenger Locator Form 48 hodin před příjezdem (viz níže). Ve formuláři uvede podle skutečnosti mimo jiné informace o tom, ve kterém regionu/regionech pobýval 14 dní před příjezdem do Belgie a zároveň informaci o leteckém spoji či jiném způsobu dopravy. Na základě poskytnutých informací obdrží cestující z červené zóny prostřednictvím SMS (z pravidla pokud se zdržoval v červené zóně 48h a více) kód k provedení testu. Pokud bude jeho pobyt v Belgii kratší než 48 hodin, cestující neobdrží žádnou SMS; nemusí do karantény ani na test. Vyžaduje se však odpovědné jednání, aby se předešlo zbytečným rizikům.



Období karantény je třeba dodržet na jednom místě podle volby cestujícího. Musí být dodrženo v celém rozsahu, a to i v případě negativního testu. Členové jedné domácnosti musí karanténu ve všech případech respektovat. Pokud pobyt cestujícího v Belgii trvá méně než 14 dní, může tento cestující opustit zemi v plánovaném termínu (aniž by dokončil 14 dní karantény).

Formulář a další informace k návratu do Belgie včetně informací k podmínkám testování a karantény, včetně kontaktů na příslušná testovací zařízení naleznete na stránkách www.info-coronavirus.be/en/travels.

Existují 2 typy formuláře v závislosti na tom, zda máte (či chcete uvést) Váš mobilní telefon. První formulář lze vyplnit online (je nutné zadat číslo mobilního telefonu, na který přijde sms s potvrzovacím kódem) a je třeba jej odeslat během 48 hodin před přejezdem hranic Belgie. Druhý formulář je možné stáhnout z webu, vyplnit a pak odevzdat v den příjezdu příslušným orgánům podle toho, jak do Belgie přijedete.

Pokud přiletíte do Belgie letadlem (přicestujete lodí): Formulář musí být vyplněn před nástupem na palubu a předložen dopravci. Při cestě ze země mimo schengenský prostor musí být formulář předložen pohraniční policii.

Pokud vstoupíte do Belgie jiným způsobem (autobus, vlak, auto): V den svého příjezdu do Belgie musíte odeslat formulář na PLFBelgium@health.fgov.be, nebo jej vyplnit online během 48 hodin před příjezdem.

Pro každého cestujícího ve věku od 16 let musí být vyplněn samostatný formulář.

Informace týkající se dětí do 16 let musí být vyplněny na přiloženém formuláři pro dospělé, pokud je doprovází. Pokud děti mladší 16 let cestují samy, musí vyplnit formulář. Pokud se informace uvedené ve formuláři změní do 14 dnů od příjezdu, musíte to nahlásit zasláním úplných a aktualizovaných informací na adresu PLFBelgium@health.fgov.be.

Je nutné vyplnit celý formulář čitelně a pravdivě. V případě nevyplnění formuláře může být odmítnut vstup na území a zahájeno trestní řízení.

Karanténní opatření a testovací centra jsou v gesci jednotlivých regionů. Uznávány jsou pouze testy prováděné v belgickém systému. Návštěvníci, kteří zůstanou v Belgii méně než 48 hodin, nebudou za normálních okolností kontaktováni.

Od 14. září je možné absolvovat test přímo v testovacím centru na letišti Zaventem:

Test je možný od věku 2 let. U vracejících se cestujících z červených zón by podle rozhodnutí vlády neměly být testovány děti do 6 let, karanténa se vztahuje i na děti mladší 6 let.

Důrazně upozorňujeme na to, že v Belgii mohou být v různých částech odlišná restriktivní opatření, která se mohou rychle měnit. Ve vlastním zájmu proto důrazně doporučujeme zkontrolovat omezení regionů a měst, kam budete cestovat, jelikož nařizování lokálních opatření mají ve své pravomoci. Například vlámský parlament rozhodl, že nedodržení karantény může být pokutováno až do částky 4.000 EUR či odnětím svobody na dobu až šesti měsíců. Pro občany využívající letecké dopravy je toto klíčové s ohledem na to, že mezinárodní letiště Zaventem se nachází na vlámské půdě. Letiště doporučuje cestujícím, aby si před cestou ověřili pravidla platná v cílové destinaci a na webu federálního MZV BE https://diplomatie.belgium.be/. S ohledem na fakt, že se letiště nachází ve Vlámském regionu, uvádíme i web vlámské vlády https://www.vlaanderen.be.

Jaké jsou podmínky průjezdu Belgií? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Pro tranzit se i nadále doporučuje volba pokud možno nejpřímější trasy při dodržování osobního odstupu v autě (necestují-li spolu v jednom vozidle osoby tzv. rozšířené sociální buňky) a potvrzení o tom, že zemí projíždíte pouze za účelem tranzitu.

Informace k tranzitu přes Německo či další země naleznete v Rozcestníku MZV.

Pro letecké spoje platí, že jiné než podstatné cesty do třetích zemí nebo červených zón z Belgie a z těchto zemí do Belgie jsou zakázány. To platí pro všechny osoby nacházející se na belgickém území, včetně nerezidentů. Výjimka z tohoto pravidla se vztahuje na cestující v tranzitu přicházející ze zemí mimo schengenský prostor a cestujících do jiné země mimo schengenský prostor přes Belgii.

Pro pobyt v Belgii platí schengenská zásada, že občané EU mohou v zemi pobývat bez časového omezení s tím, že pro dlouhodobý pobyt (nad 90dnů) se občan EU musí zaregistrovat u obce v místě svého pobytu.

Mohu do Belgie přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Ano, za prací lze přijet. Vítány jsou aktuálně zejména manuální profese ve stavebnictví, sezónní pracovníci v zemědělství a v potravinářském průmyslu. U všech profesí a služebních cest důrazně doporučujeme si ještě před odjezdem z ČR od zaměstnavatele/pracovní agentury nechat vystavit písemné potvrzení o pracovním pobytu a o tom, že výkon práce a ubytování budou splňovat obecná opatření hygienické povahy. Naopak nedoporučujeme přicestování za účelem hledání práce "na slepo", pokud ji ještě nemáte.

Kromě toho musí všichni cestující přicházející do Belgie bez ohledu na jejich status, zemi původu nebo způsob dopravy předem vyplnit „Public Health Passenger Locator Form“. Výjimka: osoby, které cestují jinak než letecky či lodí a jejichž pobyt v Belgii nepřesáhne 48 hodin v Belgii nebo kteří zůstali méně než 48 hodin mimo Belgii.

Tzv. „nezbytné“ cesty (viz podrobně na webu MZV Belgie: https://diplomatie.belgium.be/en/services/protocol/covid-19), mají jinou úpravu než cesty tzv. „zbytné“, např. turistika (viz výše). Osoby, které přijíždí na území Belgie ze země mimo EU + nebo z červené zóny, musí prokázat nezbytnost cesty prostřednictvím podpůrných dokumentů: například pozvání na mezinárodní konferenci, účast na ministerské schůzce, místo v diplomatické misi, diplomatický či služební pas, „laissez-passer“ vydané zaměstnavatelem, tj. průvodní dopis, který prokazuje nezbytnost cesty.

Tzv. „nezbytné“ cesty se týkají specifických kategorií jako např.: zdravotníci; vědci ve zdravotnické oblasti; pečovatelé o starší osoby; přeshraniční pracovníci; sezónní pracovníci v zemědělství; personál v oblasti dopravy; diplomaté, personál mezinárodních organizací, vojáci, humanitární pracovníci při plnění svých povinností ; tranzitní cestující, cestující ze závažných rodinných důvodů; osoby pod mezinárodní ochranou či z humanitárních důvodů, studující (za určitých okolností); vysoce kvalifikovaní odborníci včetně sportovců či umělců, osoby účastnící se zasedání mezinárodních organizací; námořníci (Přehled kategorií v sekci What measures apply when travelling from the European Union, the Schengen Area and the United Kingdom to Belgium?).

Tyto osoby mohou vykonávat činnost výlučně spjatou s jejich profesí, která nesnese odkladu i během 14 denní karantény. Karanténu je zapotřebí dodržet v plné délce i v případě negativního testu. Pokud pobyt cestujícího v Belgii trvá méně než 14 dní, může tento cestující opustit zemi v plánovaném termínu (aniž by dokončil 14 dní karantény).

Při odletu člena personálu diplomatické mise do země mimo EU + nebo do červené zóny musí mise nebo mezinárodní organizace potvrdit povahu cesty verbální nótou.

Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má ale bydliště v Belgii?

Osoba s dvojím státním občanstvím nebo osoba, která je státním příslušníkem nebo rezidentem třetí země, nebo země označované jako červená zóna, může vždy opustit belgické území a vrátit se do země, jejíž je státním příslušníkem nebo rezidentem. Pokud pobyt cestujícího v Belgii trvá méně než 14 dní, může tento cestující opustit zemi v plánovaném termínu (aniž by dokončil 14 dní karantény). Čeští občané, cestující z Belgie do ČR se prokáží na belgickém letišti nebo při jiné kontrole bezodkladnosti českým dokladem totožnosti. V případě cestování rodinných příslušníků, kteří nemají české občanství/platný doklad o českém občanství je potřeba doložit rodinnou vazbu rodným/oddacím listem a bezodkladnost cesty jiným způsobem: https://www.brusselsairport.be/en/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/your-travel-options

Quelles sont les mesures applicables lorsque vous voyagez depuis la Belgique vers des pays de l'Union européenne, de l’espace Schengen et du Royaume-Uni ?

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upravena ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví. Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy naleznete na stránkách Ministerstva vnitra. Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 1. června ochranné opatření, které země EU+ dělí do tří skupin dle rizika nákazy onemocnění COVID-19: země s nízkým rizikem (zelené), středním rizikem (oranžové) a vysokým rizikem (červené). Belgie byla podle tzv. semaforu od 22. 6. přesunuta do zelené kategorie. Cestující ze zemí s nízkým rizikem nákazy (tzv. "zelená zóna") mohou do ČR cestovat bez omezení. (Pozor: Do červených zón platí pro belgické občany při odkladných cestách formální zákaz cestování: https://diplomatie.belgium.be/).

Aktuální opatření v ČR

Aktuální epidemiologická situace v regionech ČR

Mohu si v Belgii udělat PCR test?

Diagnostický PCR test je v Belgii poskytnut všem s příznaky, osobám vystaveným riziku nákazy kvůli své profesi, osobám, které byly ve styku s infikovaným (na základě lékařského předpisu) a osobám vracejícím se z červených zón na základě SMS kódu. Karanténa a testy jsou v kompetenci belgických místních úřadů (obcí a regionů), proto je třeba ověřit vždy aktuální pravidla v místě bydliště v Belgii.

Serologické testy, které detekují přítomnost protilátek v krvi a indikují, zda jedinec byl vůbec někdy virem infikován jsou od 29. května k dispozici všem. Test musí být uveden na seznamu Sciensano a analýza musí být provedena schválenou laboratoří.

V případě cestování do země, která vstup na území podmiňuje negativním výsledkem testu je možné cestujícímu vyhotovit test ve výši 46,81 EUR. Musí být splněny následující podmínky:

- Požadavek zahraniční vlády je uveden na webových stránkách MZV BE.

- Laboratoř uchovává formulář žádosti, ve kterém cestující, který požaduje test: potvrzuje, že test je vyžadován zahraniční vládou; uděluje písemný souhlas, že mu bude za zkoušku vyúčtováno; se zavazuje sdělit výsledek testu svému ošetřujícímu lékaři.

Test je možný od věku 2 let. U vracejících se cestujících z červených zón by podle rozhodnutí vlády neměly být testovány děti do 6 let, karanténa se vztahuje i na děti mladší 6 let.

Více k podmínkám testování,

https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-procedures,

https://www.info-coronavirus.be/en/testing/

Jaká bezpečnostní opatření v Belgii aktuálně platí?

Od 29. července jsou v Belgii aplikována zpřísněná bezpečnostní opatření: především rozšíření povinnosti roušek, zmenšení tzv. sociální buňky (z 15 na 5 osob) - platí minimálně do konce září. Setkání s osobami mimo sociální buňku je možné za předpokladu dodržení bezpečné vzdálenosti, limitování osobních aktivit počtem 10 osob, limitovaný počtet osob při obřadech a veřejném shromažďování. Stále je vyzýváno upřednostňovat práci z domova. Zároveň byla přijata dvojitá strategie, která zahrnuje zodpovědnost jak federálních, tak regionálních představitelů. Fáze 5 rozvolňování je odložena. Neustále se apeluje na dodržování 6 základních pravidel individuálního chování. Od 1. srpna je pro všechny cestující do Belgie povinné vyplnit formulář "Public Health Passenger Locator Form".

Zcela zásadním zůstává dodržování 6 základních pravidel individuálního chování:



1) Hygienická opatření zůstávají zásadní (časté mytí rukou, používání desinfekčního gelu, v případě nemoci kontaktovat lékaře telefonicky a zůstat v maximální míře doma, povinnost nošení roušky...)

2) Outdoorové aktivity by měly být pokud možno upřednostňovány. Popřípadě musí být interiér dostatečně větraný;

3) Zvláštní zřetel musí být věnován osobám rizikových skupin vůči nimž je nutné aplikovat další preventivní opatření;

4) Dodržování bezpečnostní vzdálenosti zůstává v platnosti s výjimkou osob v jedné domácnosti, dětí do 12 let a osob, s nimiž máme bližší kontakt v rámci tzv. sociální buňky.

5) Setkání soukromé nebo rodinné povahy jsou omezena na maximálně 10 osob (nepočítají se děti do 12 let). Setkání s osobami mimo sociální buňku je možné za předpokladu dodržení bezpečné vzdálenosti.

6) Veřejné akce podléhají kapacitnímu limitu: 200 osob pro vnitřní aktivity; 400 osob pro aktivity organizované venku, za dodržení zpřísněných hygienických podmínek.

ROUŠKY:

Platí povinnost nošení roušek (nebo jiné alternativy umožňující zakrytí úst a nosu) v hromadné dopravě (MHD, zastávky, nádraží, letiště apod.) pro osoby od 12 let. Roušku je potřeba nosit i tam, kde nelze dodržet vzdálenost 1,5 m (při určitých druzích pracovních činností; ve většině veřejných, uzavřených prostor jako jsou obchody, nákupní centra, kina, muzea, knihovny, herny, soudní budovy, veřejné budovy v částech přístupných veřejnosti, v pohostinství s výjímkou u stolu atd… , na frekventovaných místech jako tržiště, nákupní ulice, apod.) a dalších místech určených obecním úřadem. Povinnost roušky neplatí pro děti mladší 12 let.

12. 8. ráno začala platit povinnost nošení roušek ve všech veřejných prostorách a na veřejných prostranstvích v regionu Brusel, a to ve všech 19 městských částech. Podobná opatření platí i v dalších regionech. Důvodem je vzestup počtu nakažených přes 50 na 100 000 obyvatel denně. Výjimky z nošení mají:

1/ osoby během praktikování sportu. POZOR: Roušku musí nosit i lidé, kteří jedou na kole nebo na koloběžce např. do práce, nebo za zábavou, čili jej používají jako dopravní prostředek a nikoliv jako sportovní nástroj.

2/ osoby vykonávající těžké tělesné práce na veřejných komunikacích

3/ osoby, které mají těžký fyzický handicap, který jim znemožňuje nošení roušky nebo ochranného štítu.

NÁKUPY:

Od 24. srpna mohou do obchodu vstupovat osoby v doprovodu dalšího člověka. Zároveň bude upuštěno od pravidla 30 minut. V obchodech i jinde najdete na podlaze značení směru nákupu a mřížky usnadňující odhad požadovaného odstupu, přičemž se zásadně preferuje platba bezkontaktní bankovní kartou, jsou místa, kde platba hotovostí není možná.

POHOSTINSTVÍ:

V odvětví pohostinství je nutné, aby alespoň jeden zákazník u stolu poskytl svou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo za účelem případného trasování. Osobní údaje jsou používány výhradně pro tento účel a budou zničeny po 14 dnech. Budou posíleny policejní kontroly sociálního distancování a pořádání nepovolených oslav. Noční obchody musí zavírat nejpozději ve 22:00.

HROMADNÁ DOPRAVA:

MHD má být primárně používána za účelem přesunu do práce. Stále je „velmi silně doporučována“ práce z domova a rotace kolegů na pracovišti. Doporučuje se cestovat mimo dopravní špičku.

KULTURA

Muzea a kulturní instituce, stejně jako obchody, fungují za dodržení zpřísněných hygienických podmínek. Doporučuje se nákup vstupenek on-line. Kulturní představení a sportovní události musí být organizovány tak, aby se předešlo shromažďování. Každý účastník musí mít určené místo k sezení a roušku (je-li starší 12 let). Veřejné akce podléhají kapacitnímu limitu: 200 osob pro vnitřní aktivity; 400 osob pro aktivity organizované venku. Briefingy, semináře,… se mohou konat za přítomnosti maximálně 50 osob, pokud jsou dodržována hygienická opatření a pravidla sociální vzdálenosti.

Přehled aktuálních bezpečnostních opatření

Jaké jsou aktuálně možnosti dopravy do ČR/BE?*

K cestám mezi Belgií a ČR je možné využít mezinárodní jízdenku Českých drah (nejrychlejší spoj +- 11hod).

Od 15. 6. zahajuje provoz v obou směrech obvyklá autobusová linka RegioJet, od 18. 6. Flixbus z Prahy do Bruselu a od 19. 6. opačným směrem.

Provoz na bruselském letišti Zaventem je v omezené kapacitě obnoven. Za současných okolností je vstup na terminál povolen pouze cestujícím, zaměstnancům letiště a osobám, které potřebují vyřídit změnu letenky na přepážce. Doprovázet cestujícího do odletové haly nebo vyzvednout cestujícího v příletové hale není prozatím možné (nejedná-li se o osobu vyžadující speciální asistenci).

Informace k létání z Belgie: https://www.brusselsairport.be/en/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/your-travel-options

Letecká společnost Brussels Airlines obnovila letové operace v upraveném režimu od 15. června 2020. Společnost Ryanair, která operuje lety mezi Charleroi a Prahou obnoví provoz ze 40 % od 1. srpna.

Pro letecké spoje platí, že jiné než podstatné cesty do třetích zemí z Belgie a z těchto zemí do Belgie jsou zakázány. Odlet do červených zón je rovněž zakázán. To platí pro všechny osoby nacházející se na belgickém území, včetně nerezidentů. Výjimka z tohoto pravidla se vztahuje na cestující v tranzitu přicházející ze zemí mimo schengenský prostor a cestujících do jiné země mimo schengenský prostor přes Belgii.

*Nabídka spojů se může lišit od výše uvedeného, konzultujte laskavě přímo stránky dopravce.

Odkazy na místní instituce:

www.info-coronavirus.be

Informace belgického MZV

Ministerstvo zdravotnictví BE - www.info-coronavirus.be : Hygienická a bezpečnostní opatření

WANDA - Institut pro studium tropických nemocí

SCIENSANO - institut zdraví

EPISTAT - Detailní statistiky

Velvyslanectví Belgie v Praze

https://reopen.europa.eu/cs/map/BEL

Průběžně sledujte aktualizované informace o cestování MZV:

Rozcestník informací k cestování

Zasílání novinek emailem

Registrace v systému DROZD (Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí)

Situace se neustále mění, proto doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva vnitra ČR, které jsou průběžně aktualizovány.