Praha a Středočeský kraj zařazeny na seznam rizikových oblastí pro Německo (22.9.2020)

09.09.2020 / 23:05 | Aktualizováno: 22.09.2020 / 15:48

Praha (od 9. září 2020) a Středočeský kraj (od 16. září 2020) jsou označeny spolkovou vládou za rizikové regiony. Osoby, které přijíždějí do SRN a v posledních 14 dnech před vstupem do SRN pobývaly v těchto regionech, podléhají tedy omezení při vstupu do Německa. Cestovatelů z ostatních oblastí ČR a pendlerů se opatření netýká. Hranice do Německa zůstávají otevřené, probíhají však namátkové policejní kontroly ve vnitrozemí. Upozorňujeme cestovatele z Prahy a Středočeského kraje, že za porušení jednotlivých zemských karanténních nařízení hrozí vysoké pokuty.