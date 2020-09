Dokáže se Unity vymanit ze své tržní niky?

Americký trh s IPO jede v současnosti na plné obrátky, což je zřejmé ze skutečnosti, že cena akcií firmy Snowflake překonala emisní kurz už o 112 %. Dalším IPO v řadě je Unity, engine určený pro vývoj her pro různé platformy. Stejně jako Snowflake stihla už i Unity zvýšit emisní kurz z 32-42 dolarů na 44-48 dolarů a vůbec by nás nepřekvapilo, kdyby cena IPO přesáhla 50 dolarů . Při 50 USD za akcii by měla Unity hodnotu 11,9 miliardy dolarů a získala by tím 1,25 miliardy nového kapitálu, pokud nepočítáme greenshoe opce pro investiční banky.

Hraním to pouze začíná

To znamená, že pro investory do Unity budou důležité hlavně dvě věci. Za prvé, zda budou její výnosy v herním průmyslu dál výrazně růst, ale hlavně zda firma dokáže expandovat i za jeho hranice, aby si zajistila robustnější a diverzifikovanější příjmové toky. Největším konkurentem Unity jsou Epic Games se svým Unreal Enginem, které se kvůli monetizaci a přístupu k platformě nedávno vrhly do boje s Applem. Pokud však budou mít vývojáři ze sporu mezi Applem a Epic Games obavy, mohlo by to hrát Unity do karet.