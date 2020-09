Opatření na omezení pohybu pro obnovu v Malajsii prodlouženo do konce roku

29.08.2020 / 15:00 | Aktualizováno: 22.09.2020 / 15:09

Opatření na omezení pohybu pro obnovu (RMCO) je v Malajsii prodlouženo do 31. prosince 2020. Dne 28. srpna 2020, krátce před vypršením stávajícího období RMCO to oznámil malajsijský premiér Muhyiddin Yassin. Byť je společenská, ekonomická a další činnost převážně umožněna, nadále je podmíněna striktním dodržováním SOP (operačních a provozních pravidel). Hranice země zůstávají nadále uzavřeny.

Platné RMCO umožňuje cestování mezi jednotlivými malajsijskými státy bez omezení. Jsou umožněny četné společenské, náboženské a především ekonomické a businessové aktivity, včetně provozu téměř všech podniků, firem, služeb a restaurací, pouliční stravování a tržnice nevyjímaje. Povoleny jsou i bezkontaktní sporty bez přítomnosti diváků. Otevřely se školy a úřední hodiny se vrátily do normálu. To vše ovšem za přísného dodržování stanovených operačních a provozních pravidel (SOP) s cílem zamezit šíření nákazy, která dále nařizují zachovávání bezpečného společenského odstupu, hygienizaci prostředí a mytí rukou, zákaz shromažďování větších davů etc. Zakázány jsou nadále noční kluby, bary, masáže, masová shromáždění apod. SOP jsou stanoveny rovněž pro provoz všech institucí, budov a jejich komplexů, v nichž sídlí firmy, podniky atd. Nadále jsou uzavřeny malajsijské hranice. Zakázány jsou nadále cesty Malajsijců do zahraničí i cizinců do Malajsie.

Byť se Malajsii daří držet epidemii Covid - 19 pod kontrolou a denní přírůstky onemocnění se v posledních týdnech pohybují kolem desítky případů denně, premiér Muhyiddin zdůvodnil prodloužení stávajícího RMCO především situací v zahraničí, která se nadále zhoršuje. Proto Malajsie nespěchá s otevřením svých hranic a nadále zachovává zavedená hygienická a protiepidemiologická opatření.

Byť značně omezeně, ale stále létají komerční spoje, především Qatar Airways a KLM.

V případě závažných problémů kontaktujte nouzovou linku: +60-12292-7790.

