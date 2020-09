Máte nové s.r.o. nebo uvažujte o jeho založení? Podívejte se na společnost s ručením omezeným v otázkách a odpovědích

Založení společnosti s ručením omezením je další krok na cestě podnikatele, může znamenat výrazný rozvoj v podnikání. Podnikat jako právnická osoba je výhodou hlavně tam, kde dochází dosažení vyšších obratů, probíhají investice a spolupráce s rozmanitými dodavateli nebo odběrateli. Podívejme se na základní informace a principy fungování s.r.o. v praxi.



1. Jsem jediný společník ve společnosti s ručením omezeným, musím pořádat valnou hromadu?

Ano musíte. Společnost s ručením omezeným (dále jen s.r.o.) jako taková má povinnost pořádat valnou hromadu, kde se po skončení roku schvaluje roční účetní závěrka a rozhoduje se o rozdělení zisku či úhradě ztráty. Jako jediný společník rozhodujete ve své s. r.o. sám a vyhotovujete tzv. Rozhodnutí společníka v působnosti valné hromady. Na základě tohoto dokumentu poté účetní účtuje o převedení zisku či vypořádání ztráty z minulého roku.



Pokud jste zároveň společníkem s.r.o., funkci jednatele můžete vykonávat i bezplatně a s.r.o. nevzniká majetkový prospěch z této bezplatné služby.Pokud jako jednatel společníkem s.r.o. nejste, doporučujeme sepsat Smlouvu o výkonu funkce na odměnu jednatele, neboť s.r.o. by vznikal z bezplatné přijaté služby majetkový prospěch, který by musela s.r.o. dodanit ve svém daňovém přiznání cenou obvyklou (což lze chápat jako obvyklá odměna jednateli).Společník s.r.o. může půjčit své s.r.o. peněžní prostředky bezúročně a s.r.o. nevzniká tímto krokem (že získá peněžní prostředky zdarma) žádný majetkový prospěch. Společník sepisuje s s.r.o. Smlouvu o zápůjčce, kde se uvede výše zapůjčené částky, doba splatnosti a že je zápůjčka sjednána bezúročně.Jednatel s.r.o. je chápán dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP) jako zaměstnanec, a tudíž má nárok na zaměstnanecké benefity – ale jen pokud je bude mít upraveny ve Smlouvě o výkonu funkce.Jednatel – tedy statutární orgán s.r.o. je sice dle ZDP zaměstnanec (jeho příjmy se zdaňují jako příjmy ze závislé činnosti), ale z právního hlediska je vztah jednatele a s.r.o. vždy vztah obchodní a tuto funkci nelze vykonávat v pracovním poměru, je třeba sepsat Smlouvu o výkonu funkce.Smlouva o výkonu funkce upravuje veškerá práva a povinnosti statutárního orgánu s.r.o. – jednatele. Nárok na odměnu, vymezení všech složek odměny a jejich výši, právo na podíl na zisku, právo na zaměstnanecké benefity, právo na dovolenou, apod. – popř. vztah o výkonu funkce může být podřízen zákoníku práce s částečným odkazem na něj nebo odkazem na celý zákoník práce, ale nikdy tato smlouva nezaloží mezi jednatelem a s.r.o. pracovní poměr a nadále půjde o obchodně-právní vztah.Jednatel může uzavřít s s.r.o. pracovní smlouvu na jinou činnost než je výkon funkce. Jak je výše uvedeno, činnost jednatele – výkon funkce, musí být vykonáván jen na základě Smlouvy o výkonu funkce. Pod činnost jednatele spadá: organizace a řízení zaměstnanců, celé firmy, rozhodování o provozních věcech, obchodní vedené s.r.o. a zastupování s.r.o. navenek. Pokud by jednatel vykonával konkrétně jinou činnost, která pod výkon funkce již nespadá, např. řidič, skladník, projektant, na tuto činnost lze již sjednat s s.r.o. pracovní poměr.Jste společníkem či jednatelem společnosti s ručením omezeným a napadají vás další otázky týkající se fungování vaší s.r.o.? Napište nám – veškeré dotazy vám rádi zodpovíme. (hello(zavinac)trivi.com, předmět: dotaz na daně)Nechcete se zabývat administrativou, zákony a sledovat, jak co dělat a jak správně postupovat? Nechte veškerou účetní agendu na nás.TRIVI a.s. vám vše ohlídá a na všechny povinnosti včas upozorní