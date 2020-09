Zdeněk Pelc, GZ Media: Americký trh jsme obklopili ze všech stran

Vinylu stále věřím

Nemůže se tento trend ještě změnit, tak jako se v minulosti změnil v případě gramofonových desek?

To je otázka. Nevím ale, jestli to má smysl ještě pořád sledovat, když už jsme se u cédéček a dévédéček dostali na tak nízkou základnu. Svého času jsme v Loděnici vyráběli až 180 milionů CD a DVD nosičů ročně. Dnes je to zhruba patnáct milionů.

Ale vinylu pořád věříte?

Věřím. Na druhou stranu jsme na změny zvyklí. Byl tady vinyl, pak prakticky přestal existovat. Byly tady magnetofonové kazety, už nejsou. Byla tady cédéčka, už téměř nejsou. To samé dévédéčka. Ale vždy jsme si našli jiné místo pro náš rozvoj, nikdy jsme se nedostali do úzkých. Vždy jsme to řešili s předstihem. Můžeme se rozhodovat rychle, protože jsme nejen úspěšní, ale také finančně silní a nezávislí, nemáme žádné úvěry. Dnes se rozhodneme a zítra to uděláme. To je naše výhoda.

Jak důležité jsou v případě gramofonových desek další inovace?

Jsou důležité, ale inovace nejsou jenom o vinylových deskách. Upřímně řečeno, deska má pořád stejný princip. Když nad něčím bádáte 70 let – a my příští rok slavíme 70 let společnosti GZ, je to zlepšování už jenom o drobných krůčcích, malých dílčích vylepšováních. Například se zdokonalují měřící metody. V poslední době jsme věnovali velkou pozornost automatizaci – vzhledem k nedostatku pracovníků v Česku. Řešili jsme to dovozy lidí ze zahraničí, což není nic ideálního. Není to trvalé řešení. O robotizaci se hezky mluví, ale i v tomto oboru platí, co jinde – ani výrobci robotů nemají lidi. České technické školství je v katastrofálním stavu, řemeslo tady téměř vymřelo.

Takže inovace se týkají spíše vašich novějších oborů?

Když začnete s něčím úplně novým, máte ohromný prostor pro inovace. V našem případě se to týká především polygrafie a packagingu. V těchto oborech je bouřlivý vývoj. Zatímco nad vývojem gramofonové desky už prakticky nikdo nebádá – možná my a trochu Němci –, v polygrafii a packagingu jsou po světě desítky a stovky firem, které pořád něco vyvíjejí. Zaměřují se na digitalizaci nebo třeba na různé povrchové úpravy. My v tomto oboru nemáme ambici být světovým lídrem jako v gramofonových deskách, ale chceme být hned v závěsu za světovou špičkou.

Kolik máte zaměstnanců tady a kolik v Americe?

V Loděnici momentálně necelých 1800. Dále asi 240 lidí v Soběslavi, kde je náš další výrobní závod. Kromě toho jsme koupili majoritní podíl v příbramských tiskárnách, kde pracuje dalších 250 lidí. Ve Spojených státech a Kanadě máme po 130 lidech. Když k tomu ještě připočteme Francii, vychází to suma sumárum 2600 zaměstnanců.

Příští velký krok

Uvažujete o dalších investicích v jiných částech světa? V minulosti se objevovaly dohady, že se chystáte do Austrálie nebo do Japonska…

Nejdříve jsme chtěli do Číny. Ke vstupu na tamní trh už nechybělo mnoho, ale couvli jsme poté, co jsme si vyhodnotili veškeré kulturně-politické souvislosti. Neuměli jsme si představit, že budeme dál dodávat třeba pro Universal Music, ale budeme toto vydavatelství upozorňovat – hele, tenhle umělec je v Číně na černé listině, tenhle taky. V Japonsku jsme už byli před podpisem smlouvy, ale v té době společnost Sony vyhlásila, že bude otevírat vlastní lisovnu. V Japonsku je všechno, co má značku Sony, totální jednička a zbytek nemá šanci. Konkurovat Sony jsme nepovažovali za možné. Pokud jde o Austrálii, tu neustále zvažujeme, ale tamní trh není zas tak velký. V Asii je nástup vinylu pomalejší, než byl v Evropě. Naším cílem je teď zopakovat strategii, kterou jsme si už vyzkoušeli v Česku – vybudovat si k našim hudebním nosičům také vlastní polygrafii.

Takže to je ten klíčový směr, pokud jde o budoucí investice? V Severní Americe nebo i někde jinde?

To je náš next step, příští velký krok. Především v Americe. Zajímáme se o akvizici nějaké tamní tiskárny, do které bychom mohli přinést peníze, technologie, know-how, ale i hodně zakázek. Někam jinam bychom sice také mohli přijít s penězi a s naším know-how, ale dobývali bychom tamní trh od začátku. V Americe je to něco úplně jiného. Pokud by to byla menší tiskárna se 100 nebo 120 zaměstnanci, zaplnili bychom ji sami našimi zakázkami. Když to bude větší tiskárna, přineseme třeba třetinu nových zakázek.

Ve vašem oboru se logicky uplatníte na ekonomicky vyspělých trzích. V rozvojových zemí se asi zatím nic nerýsuje?

Ne. Gramofonová deska je dnes fakticky luxusní produkt, na rozdíl od cédéčka.

Jak se vypořádáváte s dopady pandemie? Je to pro vás velká zátěž?

Zátěž to samozřejmě je. Třeba ve Spojených státech nám zavřeli výrobu na šest týdnů. Na druhou stranu jsme tam získali nárok na poměrně velkorysou finanční pobídku. Stát platil naprostou většinu mzdových nákladů. Vypadly nám pochopitelně zisky, ale ztráty nebyly až tak velké. V Kanadě podpora státu tak velkorysá nebyla, ale zase jsme měli výrobu zavřenou pouze tři týdny. Teď už nám obě tyto fabriky jedou na plný plyn. Měli jsme jako celá firma výborné první tři měsíce roku. Výsledky za duben a květen dopadnou velmi špatně. Ale od června se už zase zvedáme a výsledky za celý letošní rok mohou být pořád docela dobré. Člověk musí být na podobné výkyvy připravený. Měli jsme dostatečné rezervy.

Pohybujete se na hraně odvětví, kterému se dnes říká kulturní a kreativní průmysly. Díky nim se vám vlastně otevírají nové příležitosti. Neláká vás do tohoto odvětví přímo vstoupit?

Jsme dodavatelem tohoto odvětví. Řídím se zásadou – ševče, drž se svého kopyta. Nemusí to být jenom jedno kopyto, ale naše výroba a umění jsou přece jen od sebe dost vzdálené. Našlo by se pár propojovacích můstků – máme například výborné odborníky na elektroakustiku. Dokáží poznat, jestli první housle hrají zleva nebo zprava. Já ne. Říkám, že mám hudební sluch jako Bedřich Smetana krátce před smrtí. V devadesátých letech jsme si ale vyzkoušeli i roli vydavatelství. Některá hudební vydavatelství, jako byl třeba slovenský Opus, nám totiž dlužila velké peníze. Od Opusu jsme proto na pět let převzali katalog vážné muziky, pořídili jsme si i pár prodejen. Když jsme se ale dostali na své peníze, skončili jsme s tím.

JAN ŽIŽKA