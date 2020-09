Přechod hranic do ČR a podmínky cestování z/do Izraele (22.9.2020)

22.09.2020 / 12:00 | Aktualizováno: 22.09.2020 / 11:58

Níže naleznete informace týkající se cestování a přechodu hranic mezi Českou republikou a Izraelem.

NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ DO ČESKÉ REPUBLIKY

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru upravuje s účinností od 21.09.2020 v 0:00 hod nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, jehož přílohou je tzv. seznam zemí s nízkým rizikem nákazy (zelený seznam). Upozorňujeme, že Izrael aktuálně do tohoto seznamu nepatří.

Podle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou naseznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, musí před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost vyplněním elektronického příjezdového formuláře.

Nový způsob hlášení příjezdu na území ČR hygienické stanici (nově se příjezd nehlásí až s jeho uskutečněním, ale předem, tj. před samotným vstupem na území):

a/ před vstupem na území ČR tuto skutečnost oznámit příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického příjezdového formuláře - viz. www.prijezdovyformular.cz

b/ předložit oznámení při hraniční nebo pobytové kontrole;

c/ bezodkladně (nejpozději do 5 dnů od vstupu na území ČR) se na území ČR podorobit na vlastní náklady RT-PCR testu;

Pokud osoba nepředloží výsledek RT-PCR testu hygienické stanici do 7 dnů od vstupu na území ČR, bude osobě nařízeno nezbytné karanténní opatření.

Do doby předložení výsledku RT-PCR testu nebo po dobu trvání karanténního opatření nebo po dobu 10 dní platí zákaz volného pohybu* po území ČR + povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

Místo českého RT-PCR testu leze krajské hygiencké stanici bezprostředně po vstupu předložit i výsledek RT-PCR testu který byl proveden v některé z EU zemí - výsledek nesmí být starší 72 hodin.

*Zákazem volného pobybu po území ČR se rozumí omezení pohybu s výjimkou:

- cest do zaměstnání, k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a do vzdělávacích institucí a pohybu v rámci vý konu těchto činností

- cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot

- cesto do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb

- cest za účelem vyřízení neokldných úředních záležitostí

- cest zpět do místa svého bydliště

- pohřbů

Více informací o podmínkách vstupu na území ČR naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz

Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR.

Upozorňujeme, že při cestování z Izraele je od 16.08.2020 Státem Izrael nově zavedena povinnost požádat o tzv. výjezdní povolení vztahující se na všechny cestující (Izraelce, cizince s pobytovým oprávněním v Izraeli, občany z tzv. zelených zemí, občany z tzv. červených zemí). Nově se musí všichni cestující nejpozději 24 hodin před odletem registrovat a požádat o tzv. "Outbound Passenger Clearance" na webové stránce Ministerstva zdravotnictví Státu Izrael (https://www.gov.il/en/service/request-depart-from-israel-covid19). Cestujícímu přijde obratem email, který mu spolu s platným cestovním dokladem, letenkou a vytištěným povolením umožní vstup do odletového terminálu letiště Ben Gurion v Tel Avivu. Další informace o povinnostech cestujících a cestování z Izraele naleznete na webové stránce Ministerstva zdravotnictví Státu Izrael (https://www.gov.il/en/departments/air-travel-covid19-israel).

VSTUP NA ÚZEMÍ IZRAELE:

S platností od 16.08.2020 vydalo izraelské ministerstvo zdravotnictví seznam tzv. zelených a červených zemí. Česká republika je na seznamu červeném (viz níže, co to znamená pro cestování občanů ČR do Izraele). Aktuálně platné seznamy naleznete v tomto odkazu (https://www.gov.il/en/Departments/DynamicCollectors/green-red-countries?skip=0).

Cestování z tzv. zelených zemí: Izraelští občané, cizinci s pobytovým oprávněním v Izraeli a občané ze zelených zemí musí nejpozději 24 hodin před odletem vyplnit registraci na internetu a požádat o tzv. "Inboud Passenger Clearance" na webové stránce Ministerstva zdravotnictví Státu Izrael (https://www.gov.il/en/service/request-entry-to-israel-covid19). Cestujícímu přijde obratem potvrzující email. Karanténní opatření se na občany Izraele, cizince s pobytovým oprávněním v Izraeli a občany ze zelených zemí vztahuje pouze tehdy, pokud pobývali v posledních 14 dnech před odletem do Izraele v zemi v červené zemi či v případě tranzitu přes červenou zemi opustili tranzitní prostor letiště. Další informace o povinnostech cestujících a cestování do Izraele naleznete na webové stránce Ministerstva zdravotnictví Státu Izrael (https://www.gov.il/en/departments/air-travel-covid19-israel).

Mezi zelené země patří: Itálie, Estonsko, Bulharsko, Velká Británie, Gruzie, Německo, Dánsko, Hong-Kong, Maďarsko, Řecko, Jordánsko, Litva, Lotyšsko, Nový Zéland, Finsko, Kanada, Kypr, Rwanda, Austrálie, Uruguay, UAE, Irsko, Tchaj-wan, Norsko, Singapur, Portugalsko a Thajsko, Srbsko, Kuba, Island, Seychely. Izraelské ministerstvo zdravotnictví bude seznam aktualizovat každých 14 dnů.

Cestování z tzv. červených zemí:

Pro vstup na území Státu Izrael z červených zemí byl dne 24.08.2020 prodloužen zákaz vstupu všem cizincům do 01.10.2020.

Izraelští občané, cizinci s pobytovým oprávněním v Izraeli musí nejpozději 24 hodin před cestou do Izraele vyplnit žádost o tzv. "Inboud Passenger Clearance" na webové stránce Ministerstva zdravotnictví Státu Izrael (https://www.gov.il/en/service/request-entry-to-israel-covid19). Zároveň se na cestující vztahuje povinné domácí karanténní opatření na 14 dní v domácí izolaci. Cestující za tímto účelem musí vyplnit on-line formulář "Home Isolation Form" na adrese: https://govforms.gov.il/mw/forms/HouseIsolation%40health.gov.il?displang=en. Další informace ke karanténě, používání veřejné hromadné dopravy z letiště do místa karantény atd. naleznete v tomto odkazu. Občané v domácí izolaci budou podléhat pravidelným kontrolám ze strany ministerstva zdravotnictví a přísným pokutám v případě jejího porušení.



Občané ČR mají zákaz vstupu na území Státu Izrael. Výjimky pro vstup uděluje na požádání Velvyslanectví Státu Izrael v Praze (výjimky se udělují např. nejbližším rodinným příslušníkům pro cesty na svatbu, narození dítěte, pohřeb). V případě udělení povolení ke vstupu se na občany ČR vztahuje také povinnost získání povolení k letu "Inbound Passenger Clearance" a vyplnění "Home Isolation Form". Termín otevření hranice pro cizince bez povinnosti absolvování karanténního opatření je v současné době nepredikovatelný.

Velvyslanectví ČR v Tel Avivu nevyřizuje žádosti o výjimky ke vstupu do Státu Izrael.

DOPRAVA:

Letecká: aktuálně neexistuje přímé letecké spojení mezi Tel Avivem a Prahou. Všechny lety národního dopravce El Al jsou i nadále pozastaveny. Letecké spojení do Izraele je nyní možné přes Paříž (Air France), Frankfurt (Lufthansa), Zurich (Swiss Air), Minsk (Belavia) a Moskva (Aeroflot - od 8.8.2020), Ukrainian Airlines (Kyjev), Turkish Airlines (Istanbul). Nepravidelné linky provozuje společnost Ryanair do Berlína, Bruselu a Vídně. Letiště Davida Ben Guriona zůstane v době celkové uzávěry v provozu pro předem nasmlouvané lety. Uskuteční se však pouze ty lety, které již byly potvrzeny. Nové lety zatím schvalovány nebudou. Občané, kteří se potřebují dostavit na letiště, budou vyjmuti ze zákazu vycházení z domova na více než 500 m od místa bydliště po předložení platné letenky. Na letiště se musí cestující dostavit 4 hodiny před odletem.

Pozemní cestou: Pozemní hraniční přechody mezi Izraelem a Jordánskem a Izraelem a Egyptem jsou zavřené. Hranice mezi Izraelem a Egyptem je uzavřena pouze směrem do Egypta, v opačném směru je umožněn průchod občanům Izraele a na zvláštní povolení držitelům diplomatických pasů.

OPATŘENÍ:

Izrael se připravuje na celonárodní "lock-down" před oslavami židovského nového roku Roš Ha-šana od pátku 18.09.2020 od 14:00 hodin na období nejméně 3 týdnů. Školy a školky jsou uzavřené od 17.09.2020. Denní přírůstky nakažených jsou okolo 4500 za 24 hodin. Izrael provedl ve středu 16.09.2020 rekordních 55700 testů denně na přítomnosti COVID 19, což je rekord od začátku března.

Seznam nejdůležitějších opatření:

- pohyb povolen pouze do vzdálenosti 1000 m od místa bydliště (výjimky platí pro provozování osobních sportovních aktivit, darování krve, účast na pohřbu, účast na demonstraci, cestu na letiště do 8 hodin před odletem, pro nákup nejnutnějších potravin či vyhledání zdravotní péče), platí přísný zákaz opuštění tohoto perimetru pro cestu do motlitebny;

- uzavřeny jsou školy a školky vyjma speciálních vzdělávacích institucí, otevřeny zůstávají dětská hřiště a parky pro návštěvu osob, co bydlí v perimetru 1000 m

- zákaz shromáždění větších než 10 osob ve vnitřních prostorách a 20 osob ve venkovních prostorách;

- vymáhání bezpečné vzdálenosti a bezpodmínečné nošení roušek ve všech prostranstvích;

- uzavření obchodů, restaurací, barů a provozoven (bazény, posilovny);

- restaurace pouze roznáškové služby;

- pošty a banky zůstávají otevřené pro objednané;

- veřejná doprava: kapacita omezena na 50 procent;

- počet zaměstnanců ve státní správě: 50 procent fyzicky na pracovišti nebo 10 osob na jednom pracovišti;