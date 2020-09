3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (22.9.2020)

Včerejší divokou seanci po delší době rozbouřil covid a investoři se začali rychleji zbavovat akcií, které jsou závislé na rychlejší obnově ekonomiky. Obavy z uzavření některých zemí a měst v Evropě dostaly pod tlak evropské akcie, ale také ty americké, kterým se však podařilo částečně ztráty umazat. Bankovní sektor mezitím zasáhla kauza ohledně praní špinavých peněz a evropské banky testují několikaletá minima. Na devizových trzích je jasným vítězem americký dolar.

Světové indexy začaly týden výprodejem

Začátek nového týdne a podzimu byl na akciových trzích ve znamení nervozity ohledně dalšího vývoje. Výprodeje táhly především akcie v Evropě, kde jsou investoři stále více nervózní ohledně dalších kroků jednotlivých vlád. Obavy ohledně uzavření ekonomik, měst, nebo hranic byly hlavním katalyzátorem spolu s rostoucími nakaženými v téměř všech zemích v Evropě a například město Londýn již uvažuje nad uzavřením města. Akciový index S&P 500 už ze svého vrcholu klesl o více jak 8 % a mnoho investorů nyní bude zajímat, jak bude reagovat na silné supporty v podobě 100 a 200 denního klouzavého průměru. Postupně také začíná převládat názor, že vyšší volatilita a tendence k výprodejům bude pokračovat do listopadových voleb na amerického prezidenta.

Risk off sentiment přeje americkému dolaru

Americkým dolar si včera došel pro neziskovější seanci za poslední 3 měsíce a dostal tak pod ohromný tlak ostatní měny. Nadále se tak index amerického dolaru drží poblíž šestitýdenních maxim. Úprk investorů do bezpečnějších aktiv byl vidět i na výnosech z amerických dluhopisů, po kterých rostla poptávka. EURUSD padá směrem k úrovni 1.17, kde by mohla přijít větší prodejní akce, ovšem sázky na posílení eura byly ještě před týdnem nejvyšší za poslední 2 roky. Pod další tlak se může dostat britská libra, která spolu s brexitem čelí možnému uzavření Londýna. Boris Johnson zároveň včera vyzval obyvatele, aby pracovali doma, pokud je to možné.

Banky táhne dolů obrovský skandál

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů odhalilo ve svém projektu FinCen Files obrovské množství špinavých peněz, které se pere přes banky po celém světě. Nejvýznamnějšími bankami, jež se ve zprávě objevují, jsou Deutsche Bank, která ve spisech zveřejnila podezřelých 1,3 bilionu dolarů, a JPMorgan, která zveřejnila 514 miliard dolarů. Akcie bankovních titulů jsou tak pod velkým tlakem. HSBC je na dvacetiletých minimech, Deutsche se propadlo o 8 % a je poblíž historických minim, JP Morgan kleslo o necelých 5 %. Propad cen zažívají i ostatní evropské banky, což pro evropský trh, který je silně závislý na bankovním sektoru, znamená další ránu. Pod tlakem jsou také české banky, ve spisu byly zmíněny čtyři, a to Raiffeisenbank, PPF Bank, Česká spořitelna a Komerční banka.

Denní video najdete zde: https://youtu.be/9J6xDfAlFw0