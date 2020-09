?? GBPUSD klesá na nejnižší úrovně od července

? Libra je už druhým dnem pod tlakem. BoE zvažuje pokles sazeb. GBPUSD klesá pod klíčový support.

Americký dolar prudce v tomto týdnu na FX posiluje. Zvláště zřetelné je to na GBPUSD. Libra čelí několika výrazným rizikům od jednání o Brexitu před restrikce okolo koronaviru až k poklesu sazeb centrální bankou. Andrew Bailey z Bank of England dnes zopakoval, že banka vážně přemýšlí o poklesu sazeb a negativní sazby by mohly být ve Velké Británii řešením. Pár GBPUSD klesl pod klíčový support na 1,2775 a vyslal tak výrazný negativní technický signál.

Pár se nachází na nejnižší úrovni od druhé poloviny července. Z technického pohledu se už nenachází v uptrendu. Zdroj: xStation5