Nový ministr Prymula vyzval školy k vyhlášení pátečního ředitelského volna,s Plagou to nijak neřešil. Podle ředitelů taková věc musí přijít shora

Nový ministr zdravotnictví Roman Prymula ve svém úvodním projevu v rámci uvedení do úřadu vyzval, mimo jiné, ředitele škol , aby vyhlásili na pátek ředitelské volno a prodloužili tak ještě více už prodloužený víkend. Celkem 4 dny volna ve školách by mohly přispět ke zpomalení šíření viru.Takový postup mnozí ředitelé kritizují s tím, že by o něm mělo být rozhodnuto shora.Podle ministra školství Roberta Plagy však takový nápad s ministerstvem nikdo nekonsultoval. Plaga k takovému nápadu uvedl, že "Podle Plagy byl pouze jeho odbor dotázán na technikálie ohledně způsobu vyhlašování takového volna. To bylo ministerstvu zdravotnictví upřesněno, ale žádná bližší diskuse se o tom nevedla. Rozhodnutí o ředitelském volnu je plně v kompetenci jednotlivých ředitelů. Ministr Plaga ještě apeloval na svého nového kolegu, aby podobné návrhy či kroky nejdříve vzájemně konzultoval.Prymula se ve svém projevu zmínil také o nutnosti omezení hromadných akcí a otevírací doby barů. O konkrétním nastavení dalších omezení se ale bude teprve jednat a mělo by k nim dojít v řádu dnů nebo možná i hodin.Ve hře jsou především možná omezení maximálního počtu účastníků akcí na 100 u venkovních a na 50 u akcí ve vnitřních prostorech.Bary a restaurace by mohly mít nařízeno zavřít už ve 22. hodina ne až ve 24.h jako doposud.Podle ASMP by takové zkrácení otevírací doby způsobilo propad tržeb provozovatelů až o 30%.