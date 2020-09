Belgie označuje Prahu a další regiony ČR za "červenou zónu" (22.9.2020)

Belgičtí experti rozhodli zařadit Prahu k 11. září (od 16:00) do červené kategorie belgického semaforu. K 16. září (s reálnou účinností 18.9. od 16:00) budou za červené zóny z belgického pohledu považovány rovněž:



1. Střední Čechy (= Středočeský kraj)

2. Jihozápad (= Jihočeský a Plzeňský kraj)

3. Severovýchod (= Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj)

4. Jihovýchod (= Vysočina a Jihomoravský kraj)



zbytek ČR zůstává v tuto chvíli oranžový.

Belgická vláda při svých epidemiologických opatření vychází z odborných doporučení centra CELEVAL (Centre d´évaluation): https://www.info-coronavirus.be/en/celeval/ a to pak z odborných doporučení a dat European Centre for Disease Prevention and Control: https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea.

Belgický semafor je určen zejména pro cesty "odkladné" tzn. cesty za zábavou, turistikou apod. viz. https://diplomatie.belgium.be/en Netýká se tedy naléhavých osobních ani obchodních cest, jestliže cestující bezodkladnost doloží (Přehled výjimek a požadovaných dokumentů v sekci What measures apply when travelling from the European Union, the Schengen Area and the United Kingdom to Belgium?)

Pro Vaše konkrétní dotazy lze v pracovní dny od 9:00-17:00 kontaktovat belgickou informační linku: +32 (0)2 501 4000 (v NL/AJ a FJ)

Červená zóna je definovaná jako "Les voyages ne sont pas possibles ou pas autorisés", čili znamená zákaz pro belgické občany do určité cílové destinace cestovat. Oranžová zóna pouze doporučuje a nabádá k opatrnosti. Na cesty občanů ČR do Belgie lze pohlížet jako na návrat do Belgie, čili podle tabulky "návratové": https://diplomatie.belgium.be/en

Po příjezdu z červené zóny jsou 14-ti denní karanténa a test provedený po příjezdu (= na území Belgie) povinné. Pro oranžovou jsou karanténa a test doporučené. Protože karanténní opatření jsou v gesci jednotlivých regionů, měl by si cestující dopředu zjistit, jakým způsobem má obec, kam jede, organizovaná karanténní opatření.

Barevný systém pro cestování podle tzv. semaforu a kritéria pro definování jednotlivých zón je průběžně aktualizován na stránkách belgického Ministerstva zahraničních věcí s ohledem na aktuální situaci v jednotlivých zemích: https://diplomatie.belgium.be/fr

Od 1. srpna musí cestující přijíždějící do Belgie vyplnit „Public Health Passenger Locator Form“. Formulář musí vyplnit všechny osoby, které cestují letecky nebo lodí a dále všechny osoby cestující do Belgie na dobu delší než 48 hodin a osoby, které se vracejí z pobytu v zahraničí, který přesáhl 48 hodin.

Více informací: ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI K CESTÁM DO/Z BELGIE

*Popis regionů vychází z mapy NUTS