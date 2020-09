Lufthansa bude propouštět nad původní odhady. Za 3Q odepíše 1,1 mld. EUR, denně tratí 0,5 mld. EUR měsíčně, uzemní 160 strojů ze 760

Hlavní německé aerolinky Lufthansa oznámily, že kvůli negativním dopadům koronavirové krize propustí více zaměstnanců než doposud plánovaných 22 000. Aerolinky uzemní cca 160 strojů z celé flotily čítající 760 strojů včetně osmičky velkokapacitních strojů A380.Vedení uvedlo, že za 3Q odepíše zhruba 1,1 mld. EUR . Měsíčně nyní tratí cca 500 mil. EUR a díky škrtům očekává, že to bude v zimě o 100 mil. EUR méně. Lufthansa celkově zaměstnává cca 128 000 lidí. Doposud obdržela státní podporu v rozsahu 9 mld. EUR Vedení odhaduje. že při pokračování cestovních omezení bude provozovat cca 20-30% letů oproti stavu před krizí. Do konce roku by se to mohlo navýšit směrem k 50%.