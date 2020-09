Rozbřesk: Koruna se bojí jestřába Prymuly a dalšího lockdownu

Česká koruna se v průběhu včerejšího obchodování dostala pod silný tlak a bez větších problémů prolomila úroveň 27,0 EURCZK. Oproti euru tak česká měna jen včera odepsala 1,5 procenta, vůči dolaru dokonce ještě o půl procentního bodu více. Od září táhne korunu ke slabším úrovním narůstající averze k riziku na globální (akciových) trzích, nyní však do hry vstupuje také domácí faktor v podobě zhoršující se epidemiologické situaci v Česku.



Ta si včera vyžádala bryskní výměnu na postu ministra zdravotnictví, kdy na místo „dobrovolně“ odstoupivšího Adama Vojtěcha nastoupil epidemiolog Roman Prymula. Z pohledu trhů nejde o jen tak ledajakou výměnu – holubici Vojtěcha totiž střídá jestřáb Prymula. A to platí zejména při pohledu na přísnost preferovaných proti-koronavirových opatření, kterými se bude nový ministr snažit znovu vyhladit epidemiologickou křivku.





Druhá vlna koronavirové pandemie je totiž realitou, přičemž při letmém pohledu na počty nově nakažených (v přepočtu na sto tisíc obyvatel) je zřejmé, že se Česká republika z premianta stala jednou z nejhůře zasažených zemí Evropy . Reprodukční číslo zůstává nadále vysoké (1,6; v některých oblastech dle Prymuly dokonce 1,8) a přestože lze čekat, že jej znovu-zavedení povinnosti nosit roušky postupně sníží, není vůbec jisté, zda dostatečně. Proto zůstává na stole varianta (částečného) lockdownu, jehož pravděpodobnost se – s Romanem Prymulou v čele ministerstva zdravotnictví – bezpochyby zvýšila.Opětovné uzavírání ekonomiky by prudce přibrzdilo oživení české ekonomiky . To bude ve třetím čtvrtletí tohoto roku zřejmě svižné (díky nízké srovnávací základně), v posledním čtvrtletí roku by se však ekonomika mohla znovu dostat pod tlak. Záležet bude nakonec na tom, nakolik restriktivní opatření budou v reakci na šíření koronaviru přijata. A byť se zatím nezdá, že by politická reprezentace byla nakloněná opakování plošného lockdownu na izraelský způsob (omezení pohybu obyvatelstva), rapidně rostoucí počet nakažených může situaci změnit. Česká koruna zaznamenala včera výrazné ztráty a bez větších problémů prorazila hranici 27,00 EUR/CZK . Na vině je kombinace masivních akciových výprodejů a strach z druhé vlny pandemie. Těžko čekat v nejbližších seancích vylepšení situace a pokles napětí a je možné, že se koruna bude snažit otestovat nejslabší úrovně z jara tohoto roku (27,94 EUR/CZK ).Pokračující výprodej na akciových trzích pomáhá dolaru jak proti euru , tak třeba proti britské libře. Hnacím motorem výprodeje jsou obavy z nových karanténních opatření Evropě , která jsou zaváděna například ve Španělsku či ve Velké Británii (dnes večer by měl vystoupit premiér Johnson a oznámit je). Přitom centrální bankéři se snaží, seč mohou, aby trhů dodaly jistotu, že jsou jim nápomocni (včera to byl jak šéf Fedu Powell, tak prezidentka ECB Lagardeová.I dnes je kalendář očekávaných událostí nezajímavý, a tak prim zřejmě bude udávat vývoj na akciových trzích. Minimálně dočasná stabilizace by měla stabilizovat i eurodolar. Libra nicméně zůstane pod tlakem.Dnes odpoledne také zasedá maďarská centrální banka . MNB se nachází ve svízelné situaci, když míra inflace je velmi vysoká , přičemž počty nakažených narůstají v zemi rekordním tempem. Změnu politiky tedy neočekáváme, ale holubičí výroky by forintu v dnešní situaci rozhodně nepomohly.Výprodeje rizikových aktiv zasáhly také ropu , která během včerejší obchodní seance odepsala 4 procenta a propadla se k hranici 41 dolarů za barel . Podpory se ropě nedostalo ani ze strany tropické bouře Beta, která postupně ubírá na síle a pro produkční kapacity v Mexickém zálivu zřejmě nebude představovat výraznější riziko.Dnes bude ropný trh sledovat nová data k vývoji zásob ve Spojených státech z dílny Amerického petrolejářského institutu, předskokana zítřejších oficiálních čísel od EIA.Úvod týdne na akciových trzích v USA se nesl ve velmi negativním duchu od samého úvodu obchodování. Hlavní akciové indexy propadly poměrně výrazně (SPX500 -1,3 %), až na technologický Nasdaq , který se v závěru obchodování přizvedl a ukončil den "jen" -0,1 %. Nejvíce zasaženým sektorem včerejšího výprodeje byl ten finanční (Bank of America -2,9 %, Citigroup -2,1 %, JPMorgan -3,1 %). Nedařilo se ale ani energetickému sektoru, kde se zdá, nemají propady stále konce (Chevron -2,4 %, Exxon Mobile -2 %, Halliburton -8,2 %). Naopak technologický sektor měl i přes široký výprodej na trhu několik vítězů dne: Apple +3 %, AMD +4 %, Activision Blizzard +1,7 %, Netflix +3,7 %, Nvidia +2,7 %.