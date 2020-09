Následky krvavého pondělí (Ranní zpráva z finančního trhu)

Finanční trhy vstoupily do nového týdne výrazným propadem téměř na všech frontách. Zával negativních zpráv z politiky i epidemiologické situace poslaly euro zpět ke slabším hodnotám, což se výrazně odrazilo na celém regionu. Korunu navíc vytáhl nad hranici 27 za euro i domácí politický i epidemiologický vývoj. Dnešní kalendář nabízí pouze zasedání maďarské centrální banky, která by měla ponechat úrokové sazby beze změny, a spotřebitelskou důvěru v eurozóně. Ta podle nás v srpnu mírně vzrostla, její návrat k vyšším hodnotám ale zpomaluje a takový vývoj očekáváme i pro další měsíce. Koruně krátkodobě hrozí další oslabení v závislosti na domácím vývoji. V delším horizontu ale očekáváme její návrat k silnějším hodnotám. Proto i nadále doporučujeme využít současné situace k zajištění slabších hodnot do budoucna.

Maďarská centrální banka ponechá sazby beze změny

Dnešní zasedání maďarské centrální banky podle nás nepřinese nic nového. Původně jsme očekávali, že dojde k dalšímu snížení úrokových sazeb. Nicméně oslabení forintu na několikaletá minima a zejména překvapivě vysoká inflace nás přesvědčily, že k takovému kroku nedojde. Nová prognóza banky však pravděpodobně ukáže revizi výhledu HDP směrem dolů. Inflace by ale i tak měla zůstat na vyšších hodnotách. Forint by podle nás měl dále oslabovat.

Spotřebitelská důvěra v eurozóně podle nás v srpnu mírně vzrostla. Stále ale zůstává několik bodů pod svým dlouhodobým průměrem. Další návrat k vyšším hodnotám podle nás bude blokovat hrozba nových opatření proti pandemii a pomalejší oživení trhu práce.

Koruna se po čtyřech měsících vrací nad hladinu 27 za euro

Začátek týdne se nesl v krvavém duchu na všech frontách. Již asijské obchodování předznamenalo ztráty na evropských trzích. Ty tak včera skončily s více než tříprocentní ztrátou na všech hlavních indexech. Důvodů, které společně poslaly akciové trhy k dvouměsíčním minimům, lze najít hned několik. Nejvíce ztrácely bankovní tituly, a to zejména díky odhalení řady pochybných obchodů mezi hlavními finančními institucemi. K tomu se přidala zpráva o dosažení hranice 200 tis. mrtvých v USA na nemoc Covid-19 a na sentimentu se negativně podepsalo i zavádění dalších nových opatření napříč kontinenty ve snaze zmírnit druhou vlnu pandemie. Na politické úrovni situaci nepomáhá ani Brexit a začátek projednávání sporného návrhu zákona o vnitřním trhu v horní komoře britského parlamentu. A k tomu se přes víkend přidal nový spor mezi americkými demokraty a republikány o jmenování soudce Nejvyššího soudu, který pravděpodobně opět odsune projednávání druhého fiskálního balíčku podpory ekonomiky.

Výsledkem tak bylo včerejší skokové oslabení eura vůči dolaru o 0,75 % na úroveň 1,175 USD/EUR. Na této vlně se svezl celý region. Polský zlotý i maďarský forint ztratily shodně 0,75 %, nicméně koruna včera jednoznačně vedla s téměř dvojnásobnou ztrátou. Během dne se posunula z ranních úrovní 26,75 na 27,20 za euro v závěru seance (ztráta více než1,5 %). Koruna se tak poprvé od konce května podívala nad intervenční hladinu 27,0 CZK/EUR. Ke globálním a regionálním vlivům se v průběhu dne pravděpodobně přidaly i lokální faktory. Domácí epidemiologická situace a změna na postu ministra zdravotnictví zahrála i na finančních trzích, které si začínají všímat rozdílné situace v rámci regionu. Pro další vývoj koruny podle nás budou zásadní případná ekonomická opatření, která by měla dopad na probíhající oživení ekonomiky. O tom by se pravděpodobně mělo rozhodnout v nejbližších dnech. Do té doby vidíme rizika dalšího oslabení, ačkoli řada faktorů na trhu stále hovoří ve prospěch silnější koruny. Komplikované situaci doma i v zahraničí nepomáhá ani stále velmi nízká aktivita na devizovém trhu, která ještě umocňuje prodejní záměry investorů. Proto i nadále doporučujeme využít současných podmínek na trhu pro zajištění slabších hodnot koruny do budoucna

Forwardové body se však v průběhu pandemie propadly a nenabízejí už tak atraktivní zajištění jako dříve. Naopak vyšší volatilita svědčí opčním strategiím, které mohou vylepšovat úrovně, na kterých se lze zajistit. Případně na rozdíl od forwardů se dovolují do jisté míry podílet na příznivém kurzovém vývoji.