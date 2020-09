Informace o cestování do Indonésie, Sultanátu Brunej a Východního Timoru

09.09.2020 / 08:15 | Aktualizováno: 22.09.2020 / 06:10

CESTOVÁNÍ DO ČESKÉ REPUBLIKY:

Aktuální informace o podmínkách vstupu do ČR jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.



INDONÉSIE

VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Od 31. března 2020 platí zákaz vstupu do země a letištního tranzitu pro všechny cizí státní příslušníky. Zákaz se nevztahuje na osoby s dlouhodobým pobytovým oprávněním (KITAS/KITAP). Níže naleznete podmínky, za kterých mohou cizí státní příslušníci s dlouhodobým pobytovým oprávněním vstoupit na území Indonésie.

Podmínky vstupu na území Indonésie (PDF, 2 MB)

Dle sdělení indonéských imigračních úřadu z 20. září 2020 jsou cizí st. příslušníci, kteří aktuálně pobývají v Indonésii jako držitelé nouzového povolení k pobytu (Emergency Stay Permit /Izin Tinggal Keadaan Terpaksa - ITKT/) na základě vypršeného bezvízového pobytu, původního příjezdového víza (visa on arrival), vícevstupního víza /D212/ nebo povolení k pobytu KITAS či KITAP si mohou prodloužit tato víza a pobytové tituly nebo zažádat o nové do 05. října 2020. Pokud tak neučiní, vystavují se možným sankcím ze strany imigračních úřadů.

DOPRAVA:

Mezinárodní doprava pokračuje v omezeném rozsahu. Qatar Airways od 01. července zvýšily týdenní frekvenci letů a létají z Jakarty i z Denpasaru (Bali) do Doha s návaznými přestupy do Evropy. Domácí aerolinky Garuda Airlines létají z Denpasaru na Bali s přestupem v Jakartě do Amsterodamu. Lety z Jakarty částečně obnovily také letecké společnosti Emirates a Etihad. Fungující aerolinky nově nepožadují pro mezinárodní lety test neinfekčnosti COVID-19, ani průvodní dopis zastupitelského úřadu potvrzující itinerář cesty.

Je vždy potřeba se informovat u konkrétní letecké společnosti, zda v daném termínu let uskuteční a za jakých podmínek (test na COVID-19, prokázání návazné cesty z letiště příletu do cílové destinace apod.) budou cestující přijeti do přepravy.

Vnitrostátní doprava probíhá za zvláštních podmínek. V letadlech je možné využít jen 50% kapacity z důvodu dodržení odstupu, pasažéři musí prokázat negativní COVID-test (dostačující je tzv. rapid test) a většinou i prokázat nezbytnost své cesty (v praxi může jít i o obchodní jednání potvrzené hostitelskou firmou apod.).

OPATŘENÍ:

Na tiskové konferenci dne 9. září guvernér Jakarty Anies Baswedan oznámil, že s platností od pondělí 14. září 2020 budou v hlavním městě opětovně zavedena rozsáhlá omezení společenského a ekonomického života (tzv. režim PSBB).

Tento krok je reakcí na pokračující vzestup případů nakažených COVID-19 v Jakartě. Od června t.r přitom docházelo k postupnému uvolňování restriktivního režimu v hlavním městě a zavádění tzv. nového normálu. Současná epidemiologická situace však přinutila vedení města „zatáhnout za nouzovou brzdu“ a restrikce obnovit.

K obnoveným opatřením patří zejména nařízená práce z domova, uzavření nákupních center (vyjma obchodů s potravinami a lékáren), uzavření náboženských svatostánků, uzavření škol a společenských podniků (včetně restaurací) a zákaz veřejného shromažďování.

Velvyslanectví ČR v Jakartě zůstává otevřeno pro omezenou vízovou a matriční agendu.

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Ministerstvo zahraničních věcí Indonésie

Ministerstvo zdravotnictví Indonésie

Aktuální informace k šíření koronaviru COVID-19 v Indonésii

SULTANÁT BRUNEJ

VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Od 24. března 2020 platí zákaz vstupu do země a letištního tranzitu pro všechny cizí státní příslušníky.

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Ministerstvo zdravotnictví Brunei Darussalam

Imigrační úřad Brunei Darussalam

VÝCHODNÍ TIMOR

VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Od 03. září 2020 byl v zemi zaveden nouzový stav s platností do 04. října 2020. Všechny osoby přijíždějící do země musí podstoupit 14-denní karanténu ve státním nemocničním zařízení nebo v soukromém příbytku po obdržení úředního souhlasu. Na veřejnosti je povinné nošení roušek a dodržování hygienických opatření (včetně zachování min. 1,5 m odstupu ve společenském styku). Po dobu nouzového stavu zůstávají v platnosti všechny úřední dokumenty a rozhodnutí, kterým by jinak vypršela platnost.

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Úřad vlády Východního Timoru