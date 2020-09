Cestování do Bosny a Hercegoviny pro občany ČR

15.07.2020 / 13:35 | Aktualizováno: 21.09.2020 / 16:27

Informace o podmínkách vycestování z České republiky jsou pravidelně aktualizovány na stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Vstup na území Bosny a Hercegoviny

Od 12. září je umožněn vstup na území Bosny a Hercegoviny všem cizincům, kteří splňují podmínky ke vstupu na základě Zákona o pobytu cizinců, a to za předpokladu předložení negativního testu COVID-19, ne staršího 48 hodin od vydání osvědčení. Vstup je těmto cizincům povolen pouze s platným cestovním pasem (ne pouze občanským průkazem).

Občanům sousedních zemí (Chorvatska, Srbska a Černé Hory) je povolen vstup na území bez povinnosti negativního testu COVID-19.

Tranzit přes území Bosny a Hercegoviny

Přímý tranzit přes koridor Neum bez povinnosti negativního testu COVID-19 je hraniční policií BA tolerován pouze s platným cestovním pasem (ne pouze občanským průkazem). Jakékoli vybočení z hlavní trasy koridoru Policie BA přísně kontroluje a pokutuje. Doporučujeme rovněž potvrzení o ubytování nebo účelu pobytu v cílové zemi.

Tranzit přes ostatní území Bosny a Hercegoviny je občanům EU bez negativního testu COVID-19 povolen POUZE při tranzitu za účelem návratu do země svého trvalého pobytu bez možnosti zdržovat se na území BA (lhůta pro tranzit BA je zpravidla 12 hodin).

Karanténní opatření:

Od 16. července je povinnost předložení negativního testu COVID-19, ne staršího 48 hodin, bez dalších karanténních opatření.

Odkazy na místní instituce:

Ministerstvo civilních záležitostí BaH http://mcp.gov.ba/?lang=en

Institut veřejného zdraví RS https://www.phi.rs.ba/index.php

Federální ústav pro veřejné zdraví https://www.zzjzfbih.ba/

Hraniční policie BaH http://www.granpol.gov.ba/Faq/Read?pageId=21

Služba pro cizince http://sps.gov.ba/ulazak-stranaca-u-bih/

Doprava na území Bosny a Hercegoviny

Od 1. 6. 2020 jsou otevřena všechna mezinárodní letiště v BaH a funguje komerční doprava.

Od 16.7. jsou zrušeny všechny lety z Bosny a Hercegoviny do Rakouska.

Návrat do České republiky

Po návratu do ČR je povinnost po vstupu kontaktovat krajskou hygienickou stanici dle místa pobytu, absolvovat PCR test na území ČR a předložit výsledek testu krajské hygienické stanici do 72 hodin od vstupu v opačném případě bude osobě nařízeno nezbytné karanténní opatření. Do doby předložení výsledku PCR testu nebo po dobu trvání nezbytného karanténního opatření platí zákaz volného pohybu po území ČR + povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky).

Podmínky pro vstup jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva vnitra ČR.