Nový týden přinesl další výprodej. Koruna oslabila o více než 40 haléřů

Předposlední zářijový týden začal na světových trzích silným výprodejem. Důkazem globální paniky budiž padající riziková aktiva, jako například evropské a americké akcie, ale i bezpečné přístavy typu zlato či stříbro. Zájem byl především o státní dluhopisy, zejména šlo o americké a německé. Na devizových trzích naši pozornost upoutala koruna, která oslabila o více než 40 haléřů, když se z otvírací středové ceny 26,75 za euro posunula až k aktuálním 27,17 za euro.

Za výplachem světových trhů stojí hlavní faktor v podobě obavy z další vlny pandemie a na ni navazujících opatření, včetně možných uzavírek. Vedle toho sílí nervozita spojená s brexitem, se špatným výhledem americké fiskální podpory či nadcházejícími prezidentskými volbami. Těmto událostem však přiřazujeme až pomyslné druhé housle. Tématem číslo jedna zůstává koronavirus, přičemž důraz klademe zejména na evropské dění.

Podobně jako tomu bylo v březnu, rizikově averzní nálada podpořila americký dolar. Ten posiloval nejen ve vyjádření dolarového indexu, ale i proti euru. Posun eura proti dolaru pod hranici 1,1800 EURUSD se podepsal i na měnách regionu střední a východní Evropy, včetně koruny. Ta se během dne dostala krátce až k hranici 27,23 za euro, což je její nejslabší hodnota od letošního května.

Česká měna se nepochybně veze na vlně globálních faktorů podporujících risk-off náladu, roli ale sehrává i domácí dění. Věříme, že část trhu vyplašila dnešní rezignace ministra zdravotnictví a na to navázaná nejistota kolem případných dalších opatření vedoucích k potlačení počtu nově nakažených koronavirem. Na pozadí toho jsme svědky postupného oslabování sázek na možné zvýšení sazeb ČNB ve druhé polovině příštího roku, což se projevuje v poklesu tržních sazeb. Právě jejich vývoj stál za prázdninovou korunovou rally, která vedla k dosažení hodnot kolem 26,00 za euro.

Tržní sentiment se tak opět stává jedním z hlavních faktorů, které budou v příštích dnech určovat směr domácí měny. Vzhledem k dnešnímu pohybu se sice dá předpokládat jistá korekce, rizika ale zůstávají jasně nakloněna směrem ke slabší koruně. Ta by se podle nás měla během aktuálního týdne udržet poblíž úrovně 27,00 za euro. Čeká nás sice zasedání bankovní rady ČNB, to by však nemělo přinést nic významného, co by jakkoliv „přebilo“ vliv tržní nálady. Víc jsme psali zde.

Z globálního pohledu na trhy budeme v příštích dnech (úterý, středa, čtvrtek) sledovat například vystoupení guvernéra Fedu Powella před americkým Senátem. Zajímavé budou i výsledky evropských předstihových indikátorů. Vzhledem k aktuálnímu naladění trhu jim však až tak velkou váhu nechceme přiřazovat.