Průměrný důchod se příští rok zvýší o 839 Kč na 15 336 Kč

Podle agenturních zpráv se vláda dnes dohodla na valorizaci důchodů v příštím roce. Průměrný starobní důchod by se měl zvýšit o 839 Kč a měl se dostat na 15 336 Kč Podle předpisu by všichni lidé s nějakou penzí měli od ledna dostat 60 korun navíc a k tomu by se jim měla o 7,1 procenta zvednout zásluhová část penze . U lidí, kteří nyní pobírají méně než 14 449 korun , bude přidávaná částka nižší.