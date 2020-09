Informace k cestování do a ze Srbska (21.9.2020)

Informace k cestování do a ze Srbska

15.08.2020 / 14:55 | Aktualizováno: 21.09.2020 / 14:56

Podmínky ke vstupu do Srbska a návrat do ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR aktualizovalo seznam zemí s nízkým rizikem nákazy a s účinností ode dne 13. července 2020 0:00 ČR přesunulo Srbsko ze zelené kategorie do kategorie červených zemí s vysokým rizikem nákazy.