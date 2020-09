Cestování a podmínky vstupu do ČR

S účinností od 24. srpna 2020 je ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy novým koronavirem vyřazeno Španělsko. Při cestě ze Španělska (včetně Kanárských a Baleárských ostrovů) tak od 24. srpna je nutné nechat se otestovat na COVID-19 (přičemž od 21. září tak lze učinit i před cestou ve Španělsku), nebo nastoupit do desetidenní karantény. Výjimku z tohoto opatření mají ti, kteří ve Španělsku pobývali dobu kratší než 12 hodin, a děti mladší pěti let. Již od 3.8.2020 platí povinnost testů PCR pro španělské zaměstnance v ČR.

!!!UPOZORNĚNÍ: Od čtvrtka 10. září 2020 platí povinnost nosit roušky či jinou ochranu obličeje ve všech uzavřených prostorech včetně sídel institucí a firem, obchodů a nákupních center, kin, muzeí, divadel, hromadné dopravy apod.!!!

Povinnost pro španělské zaměstnance a studenty

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci ve Španělsku platí od 3.8.2020 povinnost zaměstnavatelů a později i vzdělávacích institucí na území ČR vyžadovat od zaměstnanců a studentů - občanů Španělska - negativní výsledek PCR testu na COVID-19, pokud během posledních 14 dnů pobývali na území Španělska déle než 12 hodin. Povinnost podstoupit druhý PCR test po 14 dnech se od 21. září ruší!

Nové povinnosti platné od 21. září 2020 při příjezdu do ČR ze Španělska (platí jak pro občany ČR, tak pro cizince)

Ministerstvo zdravotnictví ČR na základě dostupných dat z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a na základě vyhodnocení epidemiologické situace aktualizovalo seznam zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19. Od pondělí 24. 8. 2020 došlo ke změnám pro české občany a cizince, kteří do České republiky přicestují ze Španělska. To totiž bylo vyřazeno ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19.

Od 21. září 2020 je zavedena povinnost elektronického vyplňování tzv. Příjezdového formuláře ještě před nastoupením cesty. Všechny osoby cestující ze Španělska do ČR (s výjimkou pracovníků mezinárodní dopravy, občanů EU a cizinců s trvalým či dlouhodobým pobytem v EU tranzitujících přes ČR po dobu max. 12 hodin, diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u MZV ČR při pobytu na území do 14 dnů a dětí do 5 let věku), které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na španělském území, jsou nově povinny:

před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického "Příjezdového formuláře" - www.prijezdovyformular.cz po odeslání vyplněného elektronického formuláře každý obdrží na uvedený email potvrzující zprávu s QR kódem - tuto zprávu je třeba si uchovat v elektronické podobě či vytisknout, předložit potvrzení o vyplnění formuláře s QR kódem při hraniční nebo pobytové kontrole, bezodkladně - nejpozději však do 5 dnů od vstupu na území ČR - se podrobit na vlastní náklady RT-PCR testu a jeho výsledek sdělit krajské hygienické stanici podle místa pobytu nejpozději do 7 dnů od vstupu na území. Nově lze při splnění podmínek akceptovat též výsledky testů absolvovaných v jiné členské zemi EU (viz níže).

Po dobu čekání na výsledky PCR testu mají tyto osoby omezený především volný pohyb, výjimkou jsou cesty do zaměstnání, do vzdělávacích institucí, cesty potřebné k výkonu podnikatelské nebo obdobné činnosti, cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb, mezi které patří i zajištění péče o děti, péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, apod.

Kontakty na krajské hygienické stanice jsou uvedeny zde: Krajské hygienické stanice - kontakty,

Přehled odběrových míst pro potřeby RT-PCR testů: Seznam odběrových míst -testy COVID-19,

Informace o možnostech PCR testů přímo v prostorách letiště v Praze: Testování COVID-19 v prostorách Letiště Václava Havla Praha,

Občané EU a občané třetích zemí s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v některém členském státě EU se nově mohou na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu i v jiném členském státě EU - včetně Španělska - před jejich příjezdem na území ČR. Tím mohou nahradit povinnost absolvovat RT-PCR test po příjezdu na území ČR. Test nesmí být při jeho předložení na území ČR starší 72 hodin, tzn. dotyčná osoba musí podstoupit odběr vzorku na test nejdříve 72 hodin před příjezdem do ČR a jeho nahlášením krajské hygienické stanici.

V případě nenahlášení výsledků RT-PCR testu do stanovených 7 dnů od příjezdu musí dotyčná osoba podstoupit desetidenní karanténu dle pokynů krajské hygienické stanice. Při podstoupení karantény v délce 10 dní je nutné počítat s tím, že případné porušení karantény můž být pokutováno částkou až 3 miliony Kč, a to i zpětně, a že ukončení karantény není rozhodnutím dotyčné osoby, nicméně lékaře či jiného příslušného sanitárního úřadu.

V případě pozitivního výsledku PCR testu je další postup stanoven Krajskou hygienickou stanicí. Obecně platí, že postižená osoba musí zůstat izolována v místě bydlení a dodržovat instrukce lékaře. Náklady spojené s tímto prodloužením pobytu nese sám postižený, a proto se doporučuje před cestou uzavřít odpovídající pojištění kryjící tyto náklady.

Ochranná opatření v prostorách Letiště Václava Havla Praha

Informace Ministerstva vnitra ČR k režimu vstupu na území

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR k tématu koronaviru

I nadále platí doporučení, která Ministerstvo zdravotnictví vydalo pro pobyt v přímořských oblastech.

