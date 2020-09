Summers: Akcie si sáhnou na dno

Trhům se to nejdříve líbilo, pak se jim to nelíbilo. Tak hodnotil reakci investorů na nově oznámenou strategii Fedu bývalý americký ministr financí Lawrence H. Summers s tím, že „ono to ale není zase tak komplikované“. Fed má podle něj plyn sešlápnutý až na podlahu, ale auto nejede zase tak rychle. A „to je realita, ve které se pohybujeme“. Centrální banka také nemůže poskytnout pomoc v záležitostech, jako je pandemie či třeba rasismus a fiskální stimulace, kterou podle ekonoma americké hospodářství potřebuje.



Podle ekonoma není pochyb o tom, že dlouhodobější aktiva jsou citlivější na pohyb sazeb. K takovým aktivům patří i akcie růstových společností, jejichž hodnota se odvíjí zejména od vzdálenější budoucnosti. To podle ekonoma vysvětluje hodně toho, co nyní vidíme na akciovém trhu. K tomu se přidávají faktory, jako je neochota lidí navštěvovat tradiční kamenné obchody a tudíž další příklon k IT firmám.





Fed nyní nemá kapacitu na dobré predikce inflace a také nemá příliš kapacitu na to, aby inflaci ovlivňoval. To hlavně znamená, že už nemůže sazby dál snižovat a není důvod, proč by je zvyšoval. Bez schopnosti predikovat a ovládat inflaci se tak Fed stává méně významným hráčem, míní Summers. Pro lidi, kteří se na Fed spoléhali, to je špatná zpráva, která ovšem neznamená, že centrální banka nyní dělá chyby.Co je třeba na zvýšení stagnující produktivity, která doléhala na růst americké ekonomiky před současnými problémy? Summers na tuto otázku reagoval s tím, že po poslední finanční krizi Fed „hrdě oznamoval další QE“, což v praxi znamenalo, že si s ministerstvem financí vyměňoval krátkodobé dluhopisy za dlouhodobé, na čemž bohatli tradeři. Skutečná efektivní spolupráce mezi Fedem a ministerstvem financí ale podle ekonoma stále nefunguje, ačkoliv by jí bylo již dlouho třeba.S tím, jak nízko se nachází inflace , se Summers podle svých slov moc neobává ztráty nezávislosti centrální banky plynoucí z toho, že by více spolupracovala s ministerstvem financí. S regulací pak podle ekonoma problém spočívá v tom, že její potřebu zjišťujeme vždy, když se ekonomika již nachází v problémech. Tedy v době, kdy je regulaci finančního sektoru nevhodné zavádět, protože ta sama o sobě brzdí tvorbu úvěrů , což během útlumu není žádoucí.Problémy na akciovém trhu by mohly podle ekonoma přijít kvůli zhoršení epidemické situace či předčasnému stažení stimulace. Trhy budou pravděpodobně volatilnější, než je obvyklé, a během následujícího roku či 18 měsíců se mohou dostat na bod, který bude ležet až o 20 % níže než nyní. Výrazné fluktuace mohou jít i opačným směrem, ale Summers by podle svých slov byl překvapen, pokud by se nedotkly také zmíněného dna.Jaké jsou šance, že v polovině prosince bude známý nový americký prezident? Podle Summerse 90 % a byla by pohroma, pokud by se tak nestalo. Summers ale míní, že realita bude pozitivní, výsledek nebude tak těsný a „vše se vyřeší brzy“.Zdroj: Bloomberg Video