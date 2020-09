Británie údajně zvažuje provedení celonárodního lockdownu pro zastavení nákazy

Podle agenturních zpráv premiér Velké Británie Boris Johnson zvažuje další celonárodní lockdown s cílem zabrzdit koronavirovou pandemii v dalším rozpuku.Británie za neděli oznámila téměř 4 000 nových případů. Podle hlavních vědeckých poradců Chrise Whittyho a Patricka Vallance by současný trend bez zásahu vedl ke zdvojnásobení počtu nakažených během každého týdne, což by znamenalo, že do poloviny října by v zemi mohlo přibývat až 50 000 nových případů denně. To by vedlo k cca 200+ úmrtím denně.Administrativa oznámila, že od 28. září zpřísní pokuty za prokázané nedodržování nařízené karantény až na 10 000 GBP Po dalším zpřísnění opatření v posledních dnech opakovaně volá starosta Londýna Zprávy výrazně negativně ovlivňují sektory leteckých a námořních osobních dopravců. Akcie aerolinek Delta či Soutwest Airlines oslabují o více jak 7 respektive 4%. Akcie Carnivalu oslabují o 4%.