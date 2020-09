Globální ekonomika se mírně zlepšuje, akciové trhy neobvykle rostou

Co se týče nezaměstnanosti , Česká republika si nadále drží jednu z nejnižších nezaměstnaností v rámci celé Evropské unie , a to na úrovni 3,8 % k červenci 2020 . Oproti tomu eurozóna podle Eurostatu v červenci dosáhla průměrné míry nezaměstnanosti ve výši 7,9 %. V USA se nezaměstnanost pohybuje na úrovni 10,2 %. Očekává se však, že se nezaměstnanost v České republice v nejbližším období výrazně zvýší a zároveň dojde v české ekonomice k významnému poklesu tempa růstu nominálních mezd . Růst nominálních mezd v netržních odvětvích bude převyšovat růst mezd v tržních sektorech.

Koruna by měla podle ČNB na horizontu celé prognózy setrvale posilovat. Směnný kurz EUR/CZK by se na konci roku 2021 měl nacházet na úrovni velmi blízké úrovni 26,20, přičemž průměrný kurz EUR/CZK za celý rok 2021 by se měl pohybovat na úrovni 26,40. Předpověď směnného kurzu pro třetí čtvrtletí 2020 je v základní prognóze na úrovni EUR/CZK 26,70, to jest přibližně dvě procenta nad úrovní směnného kurzu EUR/CZK převažujícího v průběhu srpna 2020.

„Predikce finančních analytiků v anketě Reuters FX Poll ze 6. srpna 2020 předpokládají oproti základnímu scénáři ČNB rychlejší posilování směnného kurzu EUR/CZK v průběhu roku 2021. Česká koruna výrazně posílila díky příznivému vývoji na globálních finančních trzích, v případě korekce cen finančních aktiv na zahraničních trzích bude česká koruna náchylná k oslabení. Fundamentální makroekonomická data v současnosti na EUR/CZK trh mají pořád omezený dopad,“ uvádí Jiří Šimek.