Světové banky nebránily ilegálním transakcím. Jejich objem za 20 let dosáhl 2 biliónů USD. Zapojily se i české banky

Jako podezřelé vyhodnocovali američtí úředníci zejména platby, u kterých se nepodařilo dohledat téměř žádné informace k firmám, které si peníze přeposílaly – ve většině případů totiž šlo o schránkové firmy z offshorových destinací. Přestože tyto firmy neměly vlastní kancelář, zaměstnance nebo svou webovou stránku, protékaly přes jejich účty miliony dolarů

Do kauzy, která se týká cca 170 zemí světa jsou zapojené také banky v ČR. Spisy podle Investigace.cz upozorňují na 144 společností a jednotlivců, kteří měli v Česku bankovní účty, na kterých se uskutečnily pro úředníky podezřelé převody peněz. Z českých bank se pak podle serveru na transakcích zaznamenaných v dokumentech nejvíce podílela Raiffeisenbank, která provedla podle listin pochybné převody v hodnotě 3,4 miliardy korun. Následuje PPF Banka s transakcemi za 1,3 miliardy, ČSOB s převody za 1,2 miliardy korun a Česká spořitelna s příchozími či odchozími platbami ve výši zhruba 442 milionů. Banky se ke kauze zatím nevyjádřily. Akcie Deutsche Bannk včera propadly o 8%, JPMorgan odepsaly přes 3%, Citigroup 2% a Bank of New York Mellon přišly o 4,1%

Podle agenturních zpráv byla Deutsche Bank označena za instituci, která nějakým způsobem figurovala až u více jak poloviny případů podezřelých US bankovních a finančních transakcí prováděných v posledních 20 letech.Podle uniklých dokumentů amerického úřadu pro potírání finanční kriminality Department of Treasury´s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) množství podezřelých US bankovních a finančních transakcí od roku 1999 do r. 2017 v souhrnném objemu dosáhlo cca 2 biliónů USD Mezi významné "hráče", kteří nedostatečně bránili potenciálně nelegálním převodům prostředků a praní špinavých peněz patří především německá Deutsche Bank , která asistovala u transakcí a cca 1,3 mld. USD . Další v pořadí je banka JPMorgan s podílem necelých 600 mld. USD a dále pak Standard Chartered (cca 200 mld. USD ) a Bank of New York Mellon (cca 100 mld. USD "Namočeny" byly také další evropské ústavy Barclays, Société Générale a HSBC.Podle Deutsche Bank nejde o žádné "nové" zjištění a u většiny případů se už vedou patřičná vyšetřování případně byly už také vydány patřičná regulatorní rozhodnutí a banka na tomto dlouhodobě spolupracuje.