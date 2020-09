Německý tisk: Deutsche Bank byla lídrem podezřelých US transakcí z posledních 20 let

Podle agenturních zpráv byla Deutsche Bank označena za instituci, která nějakým způsobem figurovala až u více jak poloviny případů podezřelých US bankovních a finančních transakcí prováděných v posledních 20 letech.Podle uniklých dokumentů amerického Department of Treasury´s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), které mapují podezřelé US bankovní a finanční transakce od roku 1999 do r. 2017 v souhrnném objemu cca 2 bilióny USD , největší německá banka figurovala u cca 1,3 biliónu USD Mezi další významné "hráče" patří banka JPMorgan s podílem necelých 600 mld. USD a dále pak Standard Chartered (cca 200 mld. USD ) a Bank of New York Mellon (cca 100 mld. USD "Namočeny" byly také evropské ústavy Barclays, Société Générale a HSBC.Podle Deutsche Bank nejde o žádné "nové" zjištění a u většiny případů se už vedou patřičná vyšetřování případně byly už také vydány patřičná regulatorní rozhodnutí a banka na tomto dlouhodobě spolupracuje.