Předpovídání ceny Bitcoinu - pomůže analýza sentimentu

Výkyv sentimentu zpráv těsně před Bitcoinovým bull runem

Od té doby, co se začalo s Bitcoinem poprvé obchodovat, lidé spekulují, jak se bude jeho cena vyvíjet v budoucnu. Někdy to vypadá tak, že vznikne alespoň jeden nový článek za den, který předpovídá cenu Bitcoinu někde mezi 0 a 1 milionem dolarů „každým dnem“. Nebojte se, tento článek NENÍ dalším tohoto typu. Místo toho se zkusíme podívat a zanalyzovat si, co skutečně krátkodobě i dlouhodobě ovlivňuje cenu Bitcoinu a dalších kryptoměn.

Proč jsou kryptoměny tak volatilní?

To je velice důležitá otázka, kterou si však nepokládáme tak často, jak bychom měli. Mezi rozšířené domněnky, proč je volatilita tak vysoká, je že kryptoměny jsou využívány kriminálníky, a proto se jim vyhýbá větší množství lidí, a tedy i těch, kteří by do nich investovali. Je to určitě zajímavá myšlenka, jejíž rozebrání by však zabralo celý samostatný článek. V tom dnešním se ale zkusíme spíše podívat na jiné příčiny, proč cena Bitcoinu stále tak kolísá.

Hlavním důvodem, proč jsou Bitcoiny a mnoho dalších kryptoměn tak cenově nestálé, je ten, že o nich ještě spousta lidí neví. Jinými slovy, existuje spousta spekulací ohledně ceny Bitcoinu a v podstatě všech ostatních kryptoměn a čím méně lidí je v obchodování zapojeno, tím větší jsou šance, že dojde k nějakým cenovým manipulacím. Jak se však regulační orgány pomalu začínají otáčet ke kryptoměnám čelem a tvoří nové právní rámce, které pomohou tradičním investorům do kryptoměn investovat, ve skutečnosti existuje pouze jeden směr, kterým se bude cena Bitcoinu, a vlastně i dalších kryptoměny v budoucnu ubírat: nahoru.

Co způsobuje růst a pokles ceny Bitcoinů

Výkyv sentimentu zpráv těsně před bull runem Etherea

Vždycky když se nějak výrazně pohne cena Bitcoinu (a vlastně jakékoliv kryptoměny), předhánějí se kryptoměnové magazíny a experti na sociálních sítích (zejména pak na Twitteru) ve svých úvahách, co za tímto náhlým cenovým pohybem stálo. Realita je taková, že je téměř nemožné určit přesnou příčinu daného cenového pohybu, až na několik výjimek (jako třeba propad cen v důsledku koronavirové krize v březnu letošního roku). To znamená, že pokud znáte detaily probíhajících událostí a dokážete si je v pravý čas dát do souvislostí, máte šanci celkem spolehlivě odhadnout, co se s trhem stane, respektive kterým směrem se vydá.

To je také důvod, proč profesionální tradeři z kryptoměnové scény, ale i z oblasti tradičních trhů, neustále sledují nové informace a aktivitu na sociálních médiích. Vědí, že právě tyto dva zdroje ovlivňují to, jak se budou cítit investoři, a tyto pocity pak zásadně ovlivní cenu aktiva, ať už jde o Bitcoin, zlato nebo třeba akcie Tesly. To je také důvod, proč je tak hodnotná naše mobilní aplikace a terminál ve verzi pro počítače. Sledujeme totiž sentiment zpráv a sociálních médií více než 3000 kryptoměn pomocí umělé inteligence, jež sleduje 50 000 zdrojů. Díky tomu si můžete udělat mnohem jasnější představu o tom, jaké mají v daném okamžiku obchodníci na trhu POCITY. Naše aplikace CryptoMood vám také umožní přístup ke všem relevantním zprávám a sociálním médiím týkajících se vašich oblíbených kryptoměn na jednom místě (a to včetně YouTube videí!). To nám umožňuje generovat dva indikátory sentimentu, které mohou obchodníci použít k maximalizaci výnosů a zajištění ztrát.

Jak předvídat cenu Bitcoinu



Výkyv sentimentu zpráv těsně před Bitcoinovým bull runem

Teď, když jsme si rozebrali několik základních možností, jak k informacím přistupovat, můžeme si začít dávat dohromady mentální obraz toho, jak a proč se cena Bitcoinu mění. V poslední době jsme zachytili několik pozitivních zpráv. Jednou z nich je ta, že americké banky nyní mohou uchovávat kryptoměny. To může dát individuálním i institucionálním investorům vcelku logické znamení, že se poptávka po kryptoměnách, a tedy i po Bitcoinu, časem zvýší. Ti, kteří si tyto informace dají do souvislostí, nakupují už nyní nebo již dokonce jsou dávno „v pozici“ a teď jenom čekají, až dorazí další vlna investorů a posune cenu směrem vzhůru. A buďme realisté, dříve nebo později opravdu dorazí, to však již ti zkušenější budou už nejspíš přemýšlet, jak dlouho tento býčí trh může vydržet a kde se bude zhruba nacházet ten pověstný vrchol, poblíž kterého by bylo dobré svoje pozice opustit a kryptoměny prodat se ziskem.

Ještě další zajímavost pro vás: další věcí, která se často přehlíží, je velikost trhu s kryptoměnami v porovnání s jinými aktivy, jako třeba zlato. Celý trh s kryptoměnami má v době psaní tohoto článku celkovou kapitalizaci čítající zhruba 350 miliard amerických dolarů. I když je to docela působivé, je to stále málo v porovnání s tržní kapitalizací zlata v hodnotě 9 bilionů amerických dolarů. Vzhledem k tomu, že Bitcoin je brán jako úložiště hodnoty a jeho tržní kapitalizace je kolem 200 miliard amerických dolarů, je dost dobře možné, že se jeho kapitalizace dostane v několika následujících letech na 1 bilion dolarů. A obdobně poroste i hodnota celého kryptoměnového prostoru v rozmezí v horizontu několika následujících let.

Nyní zpět k našemu příkladu. Obecně to funguje takto: novinky a aktuality z trhů ovlivňují, jak se investoři cítí, a to, jak se investoři cítí, následně ovlivňuje cenu aktiv. Víme však, že se jedná o jakýsi obousměrný vztah. Když se zkušení obchodníci jako Warren Buffett vyjádří kriticky k nějakému aktivu nebo naopak provedou určitou investici, jejich jednání má krátkodobý vliv na cenu dané akcie nebo aktiva. Cenu může také ovlivnit sentiment zpráv nebo nálada na trhu. Proto nemůžeme prohlásit, že aplikace jako naše předpovídá cenu Bitcoinu. Díky složitému vztahu mezi cenou, sociálními sítěmi a zprávami je opravdu těžké zjistit, která metrika je nejlepší pro předvídání budoucího pohybu ceny Bitcoinu a v jaké situaci by měla být použita.

Výkyv sentimentu zpráv těsně před Bitcoinovým bull runem

Navzdory tomuto zdánlivému neúspěchu naše aplikace za posledních několik měsíců zaznamenala prudký nárůst v počtu zpráv a v růstu sociálního sentimentu, a to s předstihem před růstem cen Bitcoinu a Etherea. Screenshoty, které vidíte v tomto článku, nám byly zaslány přímo našimi uživateli! Jeden kryptoměnový trader dokonce testoval naše indikátory analýzy sentimentu pomocí svého obchodního robota a zjistil, že mu poskytují více než 200% návratnost ve srovnání s obchodováním pouze za pomocí cenových indikátorů. Stále pracujeme na zdokonalování naší technologie a provádíme spoustu výzkumů, abychom zjistili, jak můžeme tyto ukazatele dále optimalizovat, aby naši uživatelé (a investoři) byli ještě ziskovější.

Naše aplikace a terminál v desktopové verzi jsou zdarma k použití, ale bezplatní uživatelé získají přístup pouze k datům týkajících se Bitcoinu. Pokud to s obchodováním s kryptoměnami myslíte vážně, možná budete chtít zvážit nákup prémiové verze naší mobilní aplikace (v ceně 4,49 $ USD za měsíc) nebo dokonce našeho výkonného terminálu ve verzi pro PC (za 99 $ USD měsíčně získáte prémiové předplatné aplikace CryptoMood a Aplikace pro sledování velkých pohybů kryptoměn s názvem WhaleTrace). Nyní vám navíc nabízíme záruku bez rizika, poskytneme vám totiž plnou náhradu do 24 hodin od pořízení, pokud nebudete spokojeni s údaji z našeho terminálu.

Dejte šanci CryptoMoodu – a buďte o krok před ostatními!